Los 6 mejores productos de limpieza orgánicos para evitar usar químicos en tu hogar

La limpieza de tu hogar también puede contribuir con el medio ambiente.

Utilizar productos de limpieza con químicos en casa puede ser peligroso para todos los integrantes de la familia, especialmente para los niños y mascotas. Y si estás intentando llevar un estilo de vida más amigable con el medio ambiente, tu casa no debe ser la excepción. Es por eso que aquí te recomendamos algunos de los mejores productos orgánicos con los que podrás limpiar tu hogar de una forma eficiente y amable con el planeta.

1. Limpiador multiusos concentrado

Este limpiador trae un contenido de 64 galones, ha sido elaborado con semilla de pomelo y esencia de naranja, ideal para cualquier trabajo de limpieza y desengrase en los artículos del hogar. No contiene fragancias artificiales, colorantes ni conservantes.

Es súper concentrado, ecológico y sin tóxicos porque es a base de plantas, lo que lo hace un producto exclusivo para el hogar sin afectar con alergias ni enfermedades a ningún miembro de tu familia.

2. L impiador orgánico en spray

Este producto es un desengrasante orgánico concentrado natural para todo uso. Es resistente como para manejar la acumulación de grasa del horno y pegamento seco, pero lo suficientemente suave como para usar en juguetes para bebés, biberones, cuencos para mascotas y plantas de interior.

Podrás utilizarlo en lugares como los hornos, electrodomésticos, cocina, parrillas, encimeras, fregaderos, azulejos y muchos más, gracias a su fórmula multiuso concentrada.

3. Spray limpiador para múltiples superficies

Este spray limpia con seguridad cualquier superficie del hogar. Ha sido creado con una fórmula a base de plantas que elimina eficazmente alimentos, refrescos, jugos, grasas, aceites, azúcares, accidentes de mascotas, huellas digitales, lápiz labial, savia de árboles, mugre, adhesivos, espuma de jabón, suciedad, derrames, rayas y mucho más.

Podrás obtener los mejores resultados con este producto orgánico en el hogar. Es seguro para niños, mascotas, para todas las superficies del hogar y por ser natural es un producto no tóxico, hipoalergénico, sin gluten, vegano y biodegradable.

4. Limpiador natural Orgánico para el hogar

El limpiador natural tiene una mezcla de té blanco y extracto de tomillo. Este set viene con dos botellas en spray de 32 oz para que puedas limpiar tu casa durante semanas.

Es ideal para la limpieza de paredes, pisos, horno, encimera, y cerámicas sin dejar ningún tipo de rayas en tus artículos del hogar. Viene acompañado de un pañuelo de algodón para el proceso de limpieza.

5. Limpiador y desinfectante orgánico multiusos

Este aerosol es un desinfectante que limpia todo tipo de superficies al tiempo que desinfecta tu hogar, seca rápido y no deja residuos pegajosos eliminando efectivamente los gérmenes y bacterias. No tiene químicos ni alcohol y no requiere de enjuague.

Este limpiador de uso múltiple es ideal para las cocinas, baños y mesas para cambiar pañales, asientos elevados, mostradores, ventanas, electrodomésticos de acero inoxidable, teléfonos celulares, asientos para inodoros, pinturas, espejos, etc.

Este potente limpiador puede utilizarse en cualquier espacio de la casa, es libre de tóxicos y ha sido creado con vinagre que desinfecta y deja potentes probióticos y buenas enzimas que ayudan a contrarrestar los gérmenes.

Hecho con ingredientes orgánicos simples, en un limpiador para reemplazar todos los limpiadores domésticos por lo que es seguro de usar en todas las superficies y alrededor de personas y mascotas sin los efectos nocivos persistentes de los limpiadores llenos de químicos.

