Los 6 mejores productos para mejorar y proteger la salud de tu sistema digestivo

El sistema digestivo está conformado por diferentes órganos vitales que se destacan por tener una función en específico para extraer los nutrientes necesarios de los alimentos y líquidos ingeridos y ser usados como fuente de energía, crecimiento y reparación de las células en el cuerpo. Los órganos principales del sistema digestivo son la boca, glándulas salivales, faringe o garganta, esófafo, higado, estómago, vesícula biliar, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, recto y ano.

La boca es el órgano donde inicia el sistema digestivo y una vez introducido algún alimento o líquido en ella se da inicio a un proceso digestivo que recorre diferentes órganos del cuerpo. La boca conjunto las glándulas salivales se encargan de triturar los alimentos y crear un bolo alimenticio para poder ser tragado.

La lengua empuja los alimentos hacia la garganta y justo en ese momento pasa a la faringe y el esófago permitiendo que los alimentos llegué al estómago. Después que entran ahí, el estómago con ácidos y jugos digestivos producidos por el páncreas, se encargará de metabolizar y digerir los alimentos y el hígado interviene para almacenar los nutrientes extraídos. Lentamente los alimentos pasan al intestino delgado que absorbe los nutrientes del hígado y el agua ingerida para ser transportado a donde más se necesite. Los nutrientes que no son necesarios serán desechados convirtiéndose en heces que se almacenan en el recto y serán expulsadas del cuerpo por el ano durante la defecación.

El proceso digestivo se puede interrumpir en algún momento y esto puede causar enfermedades cardíacas, cáncer de intestino y estómago, diabetes, gastritis, úlcera péptica, inflamación en el intestino, intolerancia a la lactosa, apendicitis, hemorragia, etc. Esto puede ser producido por algún mal hábito en nuestra alimentación, el consumo de algunas sustancias nocivas o por factores psicológicos, fisiológico y sociales. No descansar lo suficiente, el consumo excesivo de medicamentos, alcohol y tabaco, alimentarse con comidas ultra procesadas con alto contenido graso, lácteo, ácido o azúcar, estar en constante estrés, la depresión, la ansiedad, postergar constantemente las horas de ida al baño, la falta de actividades física, dejar de comer por largas horas y no beber agua durante el día. Estos son algunos de los factores que pueden influir en interrumpir la salud digestiva.

Es necesario mantener una buena salud digestiva, por lo que es importante optar por diferentes opciones que contribuyan a esto. Consumir alimentos menos procesados, mejorar nuestros hábitos, hacer ejercicio, eliminar el constante consumo de alcohol y tabaco o ir al psicólogo para mantener un equilibrio en nuestra salud mental, puede influir para lograr esto. También puedes comenzar a comer alimentos altos en fibra, sustituir las golosinas por frutas o verduras y contar con suplementos o productos que apoyen tu sistema digestivo.

Es por esto que en esta oportunidad te traemos para ti los mejores productos que puedes encontrar en Amazon diseñados para que goces de una excelente salud digestiva y no interrumpir tu estilo de vida. Recuerda que es importante mantenerse bien tanto por dentro como por fuera.

1. Zenwise Health: suplemento digestivos diario con probióticos

Los probióticos son microorganismos vivos que contribuyen a digerir diferentes alimentos y sintetizar las vitaminas necesarias para ayudar a mantener un equilibro en la flora intestinal.

Este es un suplemento que ha sido desarrollado con estos microorganismos para ser tomado diariamente y apoyar la salud intestinal. Son 180 cápsulas diaria muy fáciles de tragar y digerir. Ideal para toda la familia incluyendo a los pequeños de la casa.

Con el pasar del tiempo nuestro organismo necesita un apoyo para cumplir un óptimo desarrollo. Este suplemento ayudará a nuestro organismo a digerir todos los nutriente de los alimentos como el gluten, las grasas, proteínas, hidratos y celulosas. Experimentarás una vida más activa y evitar padecer de fuertes molestias gastrointestinales y diarreas.

2. Vitaminish: cápsulas libres de ingredientes artificiales y conservantes

Cada cápsula ha sido desarrollada con 13 enzimas digestivas diferentes, cuarenta mil millones de CFU, fibras prebióticas y probióticos de múltiples cepas. Cada uno de estos componentes han sido creado naturalmente y ayuda a la movilidad digestiva y la absorción óptima de los nutrientes de los alimentos que son introducidos en el organismos.

Es un frasco que contiene 120 cápsulas que te proporciona un suministro diario durante dos meses. Te mantendrá energizado, aliviará los gases intestinales y mejorará la digestión. Los usuarios que ya han probado este suplemento afirman que los ayuda durante el proceso digestivos y se siente más saludables.

3. Enzymedica: cápsulas veganas para restaurar tu salud

Se trata de un producto que ha sido realizado con una fórmula avanzada alta en enzimas digestivas. Contribuye a una óptima absorción de nutrientes y restaura la actividad de los intestinos. Libre de conservantes artificiales, gluten, soya y GMO.

Se recomienda que para obtener los beneficios que te proporciona este suplemento se debe tomar una cápsula al día y acompañarla de una dieta equilibrada alta en fibra.

4. BodyManual: suplemento con enzimas digestivas

La compañía BodyManual junto con el reconocido Dr. Hustintog han creado este suplemento que se distingue por sus alto componente en enzimas digestivas que ayudan al cuerpo a mantener un equilibrio en la flora intestinal, evitando padecer de estreñimiento.

La mayoría de sus compradores le otorgan 5 estrellas en su calificación de Amazon, afirmando que los ayuda a tener una mejor salud digestiva y les permite ingerir cualquier tipo de alimento sin preocupación.

5. MaryRuth Organisc: cápsula fáciles de tragar y digerir

Apoya a tu sistema digestivo diariamente con estas cápsulas fáciles de tragar y digerir. Han sido creadas con enzimas digestivas veganas, lactasa, minerales, grasas, carbohidratos y fibra. Contiene 60 cápsulas por frasco que permite el tratamiento por dos meses.

Con este suplemento diario gozarás de una salud digestiva y evitarás que tu intestino se hinche. Además contribuirá a descomponer los alimentos y extraer los nutrientes necesarios rápidamente haciendo que tu abdomen se aplane.

6. Now Foods: suplemento para veganos e intolerantes a la lactosa

Este es un suplemento vegano que ha sido creado para ser fácil de tragar y digerir. Contiene ingredientes naturales que funcionan para descomponer y extraer los nutrientes necesarios para el cuerpo, además te permite comer granos altos en fibra sin preocupación.

Si sufres de indigestión, enfermedades gastrointestinales o estreñimiento, este es un suplemento digestivo diseñado para ti. Con solo una cápsula diaria podrás notar las mejoras en tu bienestar general.

