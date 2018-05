Los 6 perfumes Hugo Boss para hombre y mujer más vendidos en Amazon

Conoce las mejores fragancias de Hugo Boss ideales para hombres y mujeres que no podrás perderte.

Hombres y mujeres por igual siempre quieren llevar un perfume que se ajuste a su personalidad, con el que se puedan seguros, auténticos y así destacar. Y aunque no es tan fácil como parece, te presentamos una serie de opciones para que la experiencia de escoger el ideal resulte menos abrumadora y marques la diferencia, y mucho más si se trata de perfumes de la afamada marca Hugo Boss.

1. Boss Orange for woman

Boss orange es un perfume con una fragancia cautivadora con una mezcla de manzana y bergamota, que te brinda un toque delicado y femenino. Su corazón tiene una sutil nota de flores y azahar. Y finaliza con una base de madera, vainilla y olivo, ingredientes que le ofrecen intensidad.

Este perfume está creado para mujeres decididas con un espíritu pasionario. Su fragancia con un toque despreocupado hace a la mujer con un aire de profundidad y de misterio para darle una capa de luz a donde quiera que vaya.

2. Boss The Scent Intense for men

BOSS The Scent Intense para hombres, es un perfume con notas picantes compuestas de cardamomo y jengibre. Tiene un corazón de cuero maninka y exóticas frutas. Y una base de vainilla, cuero y madera, que al combinarse crean una fragancia magnética.

Es un perfume que deja una estela irresistible y adictiva. Es exclusivo para el hombre seductor que irradia energía en cada uno de sus actos. Sin duda alguna deja una impresión memorable.

3. Boss The Scent for her

Boss The Scent For Her, es un perfume floral- frutal para mujeres. Tiene como notas de salida el melocotón y la fresa. Su centro es de olivo oloroso. Y su base está compuesta de cacao.

Este perfume demuestra la elegancia, la seducción y la calidez femenina. Es una fragancia que por momentos transmite un toque de rebeldía que es imposible de resistir. Además, lleva un fuerte carácter que demuestra seguridad.

4. Boss Bottled de Hugo Boss for men

Esta fragancia clásica para hombres tiene como notas de salida manzana, bergamota, musgo de roble, limón y geranio, juntas crean un aroma confortable. En su corazón, se encuentran el caoba, la canela y el clavel. Para concluir con una base de madera.

Es un perfume que evoca simplicidad con toques de elegancia. Cuenta con una calidez irresistible y discreta que hace de cualquier hombre una persona con estilo, que vive su vida a su manera.

5. Hugo Women Extreme for her

Este perfume está conformado por unas notas de salida de hierbas rojas y frutas para brindar mayor frescura; con un centro de té negro con flores delicadas; y una base de de olivo oloroso.

Brinda un aire urbano y progresista que le otorga seguridad y estilo a las mujeres en cada faceta de su vida. Es un perfume que sin duda se adapta a las mujeres modernas e independientes.

6. Hugo de Hugo Boss for him

Hugo es un perfume para hombres con notas de salida formadas con albahaca, menta, manzana verde, toronja y lavanda; mezclados con notas centrales de salvia, clavel, geranio y jazmín; para concluir con abeto, pachuli y madera de cedro.

Es una fragancia seductora para el hombre moderno. Es sin duda alguna, perfecto para brindar un aire casual y deportivo. Ideal para una persona con un espíritu único, que sale al mundo para demostrar que es capaz de lograr lo que quiere.

