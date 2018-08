Los 7 mejores botes de basura automáticos de manos libres

Mantén tu higiene y la de tu hogar con uno de estos modernos equipos.

Muchas veces nos resulta incómodo y anti higiénico botar nuestros desechos, ya que no queremos tener contacto directo con los recipientes, en especial cuando son desechos de la cocina o del baño. Para evitar que nuestras manos estén en contacto con el bote de basura, existen recipientes automáticos que te facilitan la tarea gracias al uso de tecnología, te presentamos los mejores 7.

1. Papelera Desodorante iTouchless

Es un bote de basura con capacidad de 13 galones. Está elaborado con acero inoxidable y plástico, tiene CFG y desodorante lo que te permite vivir sin los malos olores de las bolsas de basura.

Tiene una avanzada tecnología de rayos infrarrojos que abre la tapa cuando te aproximas a 6 pulgadas de la lata y se cierra nuevamente cuando te alejas. Es un excelente cubo de basura que evita la contaminación cruzada de gérmenes y bacterias.

2. Papelera de Infrarrojos Ninestars

Este bote posee sellado de olor y con su dispensador elimina la contaminación cruzada de gérmenes. Es resistente al agua, su sensor infrarrojo detecta el movimiento a pulgadas de su alcance.

Es de gran tamaño y capacidad, tiene una amplia apertura para que sea más fácil usarlo. Su elegante diseño hace que se adapte a cualquier entorno. Está elaborado con tecnología de ahorro y mantiene la batería hasta un 20% más.

3. Bote de Basura con Sensor Simplehuman

Está diseñado para durar en ambientes difíciles de tu hogar durante años. Tiene además reconocimiento de voz, así se abre el bote con sólo decir la palabra “abrir”.

Sus campos infrarrojos detectan las áreas superiores y delanteras del bote, para que de este modo se abra sin esfuerzo y automáticamente. Su tapa se abre con suavidad gracias a su sistema de engranaje que transfiere la velocidad.

4. Bote de basura SensorCan

Práctico e higiénico es la forma más limpia de eliminar la basura de tu casa u oficina. Simplemente con mover tu mano hacia la tapa el sensor de infrarrojos se abrirá inmediatamente y se cerrará cuando hayas terminado.

El cuerpo de este bote es de acero inoxidable, a prueba de huellas dactilares y resistente a las manchas. Tiene una tapa de plástico plateada, duradera y fácil de limpiar.

5. Botes de basura Costzon

Es un hermoso juego de papeleras elaboradas en acero inoxidable, de gran tamaño y automáticas. La grande tiene capacidad para 13 galones y la pequeña para 2.4 galones. Pueden funcionar con baterías o con un adaptador de energía.

Su tapa tiene sensor de movimiento para que no tengas que tocarla para abrirla y evitar la contaminación o el contacto con gérmenes. Está diseñada con tecnología de ahorro de energía, así mantiene la duración de las baterías hasta un 20% más.

6. Bote de Basura con sensor automático

Gracias a su tapa motorizada activada por infrarrojos, puedes colocar tus manos a 12 pulgadas de la basura y se abrirá al instante. Luego de que tu mano se aleja, se cierra automáticamente.

Tiene un borde labiado hacia afuera para evitar que la bolsa de la basura se enganche. El anillo de retención mantiene la bolsa en su lugar y fuera de la vista. Su diseño eficiente no requiere cubo interno y proporciona más capacidad.

7. Bote de basura para Cocina

Tiene sellado de olor y elimina la contaminación cruzada con su dispensador de operación. Te ayuda a mantener las áreas de la cocina y comedor limpias y con fresco olor.

Tiene tecnología de ahorro de energía, mantiene la duración de la batería hasta un 20% más. Está elaborada con acero inoxidable y es antihuellas, no sólo puedes usarla en tu cocina, también en oficinas, salas y habitaciones.

También te puede interesar: Los mejores 8 productos As Seen on TV para facilitarte la limpieza en el hogar.