Los 7 mejores perfumes de mujer para regalar en San Valentín y que ella esté muy feliz

Para que te vayas a la segura y acumules puntos con la mujer de tu vida...

El Día de San Valentín es el día de acumular puntos con tu pareja, hacer sonreir a tu mamá, darle un detalle a tu amiga, en fin, el día de hacer feliz a esa mujer especial en tu vida. Para ello, uno de los regalos que mejor cumple con ese propósito son los perfumes. ¡No hay mujer que se resista a un perfume como regalo!

A continuación te compartimos algunas opciones de perfumes para regalar el Día de San Valentín:

1. Women de Calvin Klein:

Esta fragancia fue creada por Raf Simons como director creativo de la casa Calvin Klein. La botella presenta al ojo femenino como una metáfora de una visión del mundo y un reflejo de uno mismo. Creado por la artista Anne Collier, el motivo de arte visual representa un emblema de la campaña de mujeres y sirve como fuente de fuerza y emoción.

Sus ingredientes son a base de eucalipto, y cedro para una composición amaderada y de flora. Inspirada en la libertad inherente y la realidad empoderada de las mujeres modernas, esta fragancia celebra el espíritu y poder femenino.

El perfume es Daisy uno de los más populares y favoritos por las mujeres. Es uno muy juvenil y femenino. La mayor parte de sus consumidoras es por mujeres jóvenes.

Su olor tiene pomelo, almizcle, vainilla, madera, jazmín y fresa. Ideal para una salida con tus amigas o una romántica cena. Es uno de los perfumes más vendidos en Amazon, encontrándose en la posición #8.

3. Versace Bright Crystal:

El Versace Bright Crystal es un perfume clásico de mujer, donde su creadora, Donatella Versace, plasmó lo que más le gusta de los aromas suaves femeninos. Viene en una botella cuadrada de cristal rosada con tapa en forma de diamante, que atina a los gustos de todas las mujeres que aprecian los detalles sutiles en el empaque y la presentación.

Es la fragancia #1 más vendida en Amazon para la mujer. Resultando en que el 80% de las personas que lo han comprado lo califiquen con 5 estrellas, principalmente porque esta fragancia se prolonga durante todo el día en tu piel.

4. L’eau De Issey de Issey Miyake:

El perfume L’eau De Issey de Issey Miyake para mujer viene en una botella de cristal estilo “frozen” y minimalista, con tapa de aluminio. Tiene un aroma femenino con mezcla de flores de agua dulce, incluido el lirio, junto con un toque de clavel.

Fue el primer perfume lanzado por la casa de moda de Issey Miyake en 1992; que actualmente con más de 25 años en el mercado, sigue dentro de los TOP 15 de los más vendidos en Amazon. Te recomiendo usarlo tipo casual para ir al trabajo, y durante el día ya que provoca una sensación de frescura al utilizarlo. El 80% de quienes lo han comprado a través de Amazon le han dado 5 estrellas como el mejor perfume de mujer.

5. Michael Kors de Michael Kors:

El perfume Michael Kors viene en una botella de cristal en forma rectangular, que contiene una mezcla de aromas de flores e incienso, dándole así un toque suave y dulce a la fragancia.

Esta versión del perfume es muy sofisticada y fue lanzada en el año 2000. Personalmente lo he utilizado por mucho tiempo y a mí me encanta su aroma floral y muy sensual. Es un perfume que catalogan como 5 estrellas las personas que lo han comprado en Amazon, ya que no es necesario utilizar tanta cantidad al aplicarlo y su fijación dura todo el día.

6. Juicy Couture de Viva La Juicy:

El perfume Juicy Couture de Viva La Juicy contiene aceite de perfume de 14% lo que hace que dure más y huela más intensamente, comparado con otros perfumes de esta misma marca. Combina un aroma dulce como el de caramelo y vainilla, junto con cítricos como la naranja. Los 3 tamaños que ofrece la marca están en el rango de un precio normal para este tipo de perfumes, de entre los $50 a $100.

Este perfume es uno de los más vendidos en Amazon manteniéndose en los TOP 50 para mujer. Quienes lo compran opinan sobre este producto que es muy versátil, ya que lo puede usar tanto una chica joven como una mujer mayor por su olor dulce y ligeramente afrutado.

7. LANCOME La Vie Est Belle

La Vie Est Belle (que en español significa “la vida es bella”) es un perfume en spray para mujer deLancome. Esta fragancia dulce mezcla el pachulí, jasmín y el praline.

Por muchos años Lancome se ha caracterizado por brindarnos productos de belleza de muy buena calidad, por lo que a pesar de que su precio es alto, de hasta $200 la botella, vale la pena comprarlo. Yo lo he usado anteriormente, y aunque no es el más barato, lo volvería a comprar. Algunas actrices de Hollywood que utilizan y les encanta su fragancia son Penélope Cruz y Julia Roberts. ¡Por algo será que también es el favorito de nuestros lectores!