Los 7 mejores regalos de Navidad para tu esposa por menos de $25

Las mejores opciones para tu esposa, al mejor precio.

¿Deseas sorprender a tu esposa en Navidad, pero no cuentas con mucho presupuesto ni tiempo para buscar el regalo ideal? No te preocupes, a continuación te presentamos excelentes opciones para decirle con amor a tu esposa cuánto te importa y lo especial que es para ti. El mejor obsequio no tiene que ser el más costoso, es por eso que además estas opciones también son amables con tu bolsillo.

1. Plancha de Cerámica Antiestática Remington

Posee placas de cerámica con recubrimiento de protección de titanio que se calientan rápidamente, crean un deslizamiento suave y reducen la estática y el encrespamiento de tu cabello.

Las placas largas de 1″ son perfectas para alisar o rizar. Los controles digitales con pantalla LCD te facilitan encontrar la temperatura adecuada para tu cabello. Además tiene un costo de solamente $17.96.

2. BS-Mall: Set de 14 Brochas

Estos pinceles para maquillaje tienen una mango audaz para facilitar su uso. Están hechos con material de la más alta calidad, cerdas de alta densidad, cabello de fibra sintética de alta calidad que no se desprenden.

Tendrás con este set una variedad de pinceles y herramientas cosméticas para garantizar resultados perfectos. Puedes usarlas para tu rostro, pestañas, cejas y más por tan solo $11.99.

3. Perfume Forever Elizabeth

Es el tercer perfume de la actriz Elizabeth Taylor, lanzado al mercado en el año de 2002. Las notas aromáticas de este perfume son mandarinas, dewberries, acordes verdes húmedos, orquídeas, tiaré, jazmín, maderas, ámbar y musgo.

Esta fragancia es una propuesta clásica para la mujer joven. Su aroma da cierto desplante elegante sin avejentar y sin agregar rigidez a las actividades cotidianas. Es un perfume para usar a diario, por solo $18.

4. Top-Up: Cartera crossbody casual

Es un bolso cruzado con diseño compacto que posee 6 bolsillos con cierre. Tendrás espacio para todo, incluyendo pasaporte, portafolios, snacks, libros y mucho más. Su material es durable y fácil de limpiar.

Este bonito bolso viene en una amplia variedad de tonos vibrantes para que coincida con tu estado de ánimo o con tu clóset. Su correa de hombro transversal es ajustable, puedes usarlo tipo bandolera y solo cuesta $18.99.

5. Sephla: Collar con dije de Corazón

Es un gran regalo de amor. Su diseño incluye una cadena con placa de oro blanco de 14 K plateado y se fija con cierre de anillo. Está hecho con materiales de calidad profesional.

No produce alergias, puedes combinarlo con todas tus prendas de vestir y utilizarlo en cualquier ocasión. Es una pieza delicada, femenina y que otorga un toque de elegancia al usarlo. Puedes tenerlo por $16.99.

6. Woodies: Gafas de Sol de Madera

Estos anteojos ofrecen una combinación de madera de nogal 100% con un marco de plástico. Cada par es totalmente único, te ofrece un ajuste cómodo que es durable y resistente al mismo tiempo.

Son resistentes y diseñados para mantener su forma año tras año. Son elegantes, duraderos y naturales. Cada par incluye un portafolio de plástico resistente y un paño de limpieza de microfibra. Los tendrás por solo $25.

7. Majestic Pure: Máscarilla facial de oro

El exfoliante de oro puro de 24K está formulado por expertos para hidratar y nutrir intensamente la piel. Está fabricado con papel de aluminio y utiliza productos formulados para el antienvejecimiento.

Es conocida por ayudar a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Ayuda a iluminar tu piel dándole un brillo saludable. Es libre de crueldad y no ha sido probado en animales. Solo te costará $21.50.

