Los 7 mejores y más divertidos productos As Seen on TV para niños

Estimula la creatividad e imaginación de tus hijos con alguno de estos.

Hay cantidades de extraordinarios productos de As Seen on Tv de los que sin duda alguna, nos enamoramos y queremos tener. Los más pequeños de la casa no escapan a quedar maravillados por lo que ven en la televisión también, a continuación te presentamos los mejores y más divertidos 7 productos As Seen on Tv especialmente para niños.

1. Pista de Carreras y Autos

Es una increíble pista de carreras que se puede doblar y flexionar mientras brilla. Puedes cambiar el patrón de diseño de tu pista en cualquier patrón que desees, sólo debes juntar las piezas y en segundos tendrás una pista personalizada.

Incluye pistas de neón que brillan en la oscuridad, cada auto de carreras tiene 5 luces LED incorporadas que brillan cuando aceleran alrededor de la pista. Si apagas las luces se ilumina como la magia.

2. Tienda de Campaña

Puedes crear un espacio privado y divertido para que los niños disfruten, ábrela y fíjala a la cama en cuestión de segundos. Funciona en todas las camas individuales, incluso en las literas.

Esta practica carpa está hecha con un material resistente y de alta calidad, su diseño es con hermosos unicornios y colores brillantes. Puedes plegarla para un fácil almacenamiento.

3. Wubble Bubble Ball

¿Qué parece una burbuja pero puedes jugar con ella como una pelota? Es el increible Wubble Bubble Ball, puedes arrojarlo, patearlo, atraparlo y golpearlo. Es ultra durable y divertido.

Incluye bomba, boquilla y guía de inflado, requiere 4 baterías DD que no están incluidas. Este genial y divertido juego está diseñado exclusivamente para niños mayores de 6 años.

Es el auténtico y divertido juego de protector bucal. Se trata de un genial juego para que disfrutes en familia, te colocas los retractores en las mejillas y debes hacer intentos de lectura y de interpretar frases.

Pueden jugar de 3 a 10 jugadores, uno por turno. Incluye 134 frases que son aptas para toda la familia y hay paquetes adicionales que puedes adquirir. Es uno de los juegos de fiesta más divertidos.

5. Helicópteros LED

Es un kit que incluye 8 copter y 8 lanzadores de cohetes, viene en cuatro colores al azar rojo, amarillo, azul y verde en cada paquete. Lo lanzas como un cohete y tiene aterrizaje como un helicóptero.

Tiene luces LED que parpadean en color rojo y azul, la fuerza con que lo lances determina la altura que alcanzará el cohete. Toda la familia y los amigos pueden participar, gana el cohete que llegue más alto.

6. Cobija con Forma de Cola de Sirena

Es la cobija y saco de dormir más cómoda para niños, cuenta con una cola cosida y forro súper suave. Estas adorables cobijas son coloridas y promueven juegos que potencian la imaginación creativa.

Son perfectas para descansar en casa, a la hora de los cuentos, para estar cerca de la chimenea, acampadas, fiestas de pijama, la playa, viajes por carretera, ver películas y cuando hace frío, en cualquier estación.

7. Peluche Reversible

Este peluche de juguete se convierte en tres animales diferentes, un unicornio, un dragón y un fénix. Un solo juguete puedes convertirlo y tener horas de diversión, es suave y acolchado.

Puedes inspirar a los más pequeños a jugar a través de la imaginación, es ideal para niños de todas las edades. A tu hijo le encantará tener diferentes mascotas y así descubrir muchas maneras de jugar.

