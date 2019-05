Los 7 mejores zarcillos de oro para mujeres con sensibilidad en la piel

Cuida tu piel y mientras luces los mejores zarcillos.

Los zarcillos son el accesorio por excelencia de toda mujer. Desde niñas es la prenda que nos identifica y nos hace lucir más hermosas. Sin embargo, la sensibilidad en la piel hace que algunos zarcillos causen daños y afecciones en nuestras orejas. Si este es tu caso no te preocupes, a continuación te mostramos los mejores zarcillos elaborados con oro especialmente para cuidar tu piel.

1. Argollas de Oro en Dos Tonos

Estos hermosos pendientes están elaborados en dos tonos, chapados en oro y rodio, libres de plomo y níquel. Miden 50 mm de longitud, 30 mm de ancho y pesan aproximadamente 11g.

Son el accesorio perfecto para tu día a día, son ideales tanto para ir al trabajo, hacer compras, salidas con amigas e incluso para una ocasión formal. Su diseño combina con cualquier prenda de tu guardarropa.

2. Colgantes de plata Chapados en Oro

Los pendientes están elaborados en plata de ley 925 hipoalergénicos con baño de oro amarillo de 14K. Están diseñados y elaborados especialmente para cuidar la piel de tus orejas.

Poseen un diseño clásico, femenino y muy versátil. Son una prenda delicada que luce bien con cualquier estilo, complementan y resaltan tu apariencia diaria, así como también te dan un toque de elegancia.

3. Argollas Redondas de oro 14k

Delicados pendientes elaborados completamente a mano de manera artesanal, en oro amarillo de 14K. Hechos con un cierre de aro resistente con un clic y con una dimensión de 0,55 pulgadas de diámetro.

Están diseñados con el estilo de un pendiente de aro redondo y clásico, con un acabado brillante y pulido. Son el complemento perfecto para lucir femenina, clásica y elegante en cualquier ocasión.

4. Zarcillos de nudo Tejido

Estos aretes con forma de botón de oro de 18 mm están elaborados con oro de 18K y chapados en oro de 10K. Poseen garantía de por vida y pueden ser utilizados por niñas, adolescentes y mujeres.

Este nudo de amor trenzado te permite deslumbrar en cada ocasión que los utilices, su delicada forma y diseño es perfecta para el día a día. Son el accesorio imprescindible que no debes dejar de usar.

5. Pendientes de Botón Redondo

Estos aretes con perno prisionero de oro amarillo de 14K son muy livianos y no pesan en los lóbulos de tus orejas. No contienen níquel, son muy seguros de usar y no provocan alergias.

Te dan un toque de brillo elegante. Son unos valiosos accesorios para utilizar en cualquier ocasión. Han sido tratados para minimizar el desgaste y para que luzcas su brillo por mucho más tiempo.

6. Pendiente colgante de Escudo

Estos pendientes son modernos y elegantes, con un diseño sencillo y complejo a la vez. La combinación de peso ligero y estilo atemporal hace que estos zarcillos sean el accesorio favorito de todos los días.

Con su delicada y versátil forma, puedes complementar cualquier look de tu guardarropa. Son muy fáciles de combinar y te hacen lucir fabulosa sin importar la ocasión.

7. Pendientes Geométricos de 18k

Estos pendientes minimalistas son cómodos y livianos. Están hechos de latón de la más alta calidad y luego se recubren con oro de 18K. Son seguros para oídos sensibles, hipoalergénicos, libres de plomo y níquel.

Los aretes de enhebrador único cuentan con un alambre delgado aplanado en un impresionante galón en forma de V, formando un sofisticado par de aros de alto brillo que son perfectos para el uso diario.

