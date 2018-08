Separa tus prendas antes de lavar y mantén todo en orden con uno de estos cestos.

¿No te ha pasado que necesitas ir corriendo a la lavandería y no tienes donde meter toda tu ropa? O simplemente llega la hora de lavar y todo está tan desordenado que no sabes por dónde empezar. Ese estrés puede llegar a su fin si tienes en casa un cesto o bolsa para tu ropa. Dile adiós a las típicas bolsas plásticas difíciles de llevar y que lastiman tus manos, ahora tendrás total comodidad con los 8 mejores cestos de ropa y bolsas de lavandería que consigues en Amazon a buen precio.

AmazonBasics trae para ti un cesto hecho con lona duradera que soporta la ropa del día a día. Tiene un color beige en su exterior y un marrón oscuro en su interior. Toda su parte superior está abierta para fácil acceso y posee asas en los laterales para un mejor agarre y transporte.

Este cesto de ropa es el indicado para ti ya que se adaptará perfectamente a cualquier espacio que tengas en tu baño o armario por el simple hecho de ser plegable. Su diseño es bastante cómodo para llevar de un lado a otro. Sus medidas son de 14 x 14 x 23 pulgadas.

Posee 3 compartimientos de clasificación que son totalmente extraíbles hechas de algodón y polietileno. Cada compartimiento mide 15x9x22 pulgadas aproximadamente, tiene asas reforzadas de metal y posee un marco plateado cromado con ruedas de goma bloqueables.

Este cesto te brinda la oportunidad de organizar tu ropa de manera eficiente. Es de fácil agarre y muy difícil que se rompa, lo que le garantiza una vida útil prolongada gracias a sus materiales resistentes. Podrás transportarlo sin hacer mucho esfuerzo gracias a sus ruedas.

Posee forro extraíble, su exterior tiene placas de bambú y viene en una variedad de colores. Tiene una bolsa de tela de alfombra extraíble y lavable y tapa flip-top.

El diseño de este cesto de lavandería es muy fácil de ensamblar, trae sus instrucciones paso a paso. Es plegable, lo que permite un ahorro de espacio. Si buscas elegancia y optimización en un cesto de lavandería puedes optar por este modelo.

4. Cestos ligeros de Lavandería Yazer

Totalmente plegables, poseen bolsillos laterales y están hechos de malla con asas reforzadas. Mide aproximadamente 14 x 14 x 24 pulgadas cuando está abierto y tiene apertura ancha en la parte superior.

Si lo que buscas es algo sencillo, practico y totalmente efectivo, este cesto de lavandería es el apropiado. Ahorra tu espacio si no está en uso y es perfecto para separar accesorios o prendas pequeñas en sus bolsillos laterales. Su material de malla permite la libre circulación del aire manteniendo tu ropa fresca y libre de olores desagradables.

Diseñado a partir de lino de poliéster, posee tapa, bolsa y rejillas extraíbles. Lo puedes encontrar en gris, negro y crema.

Este cesto es ideal para los casados. Si vives con tu pareja pueden separar su ropa sucia con este maravilloso cesto. Es bastante amplio, lo que garantiza que podrás tener ahí una gran cantidad de ropa. Liviano pero duradero, es apropiado para uso frecuente en el dormitorio, cuarto de lavado o baño.

6. Bolsa de Lavandería Dokehom

Viene en seis colores diferentes. Sus dimensiones son de 38 x 38 x 72 cm aproximadamente, tiene un mango de aluminio de agarre suave y su aspecto es deportivo. Está hecho de tela de doble capa con recubrimiento en su interior.

Su interior es impermeable, posee un tamaño perfecto para cualquier uso y se adapta a espacios como el armario, mesa u oficina. Si buscas un cesto versátil y eficaz tienes que optar por este.

7. Cesto grande estampado Dokehom

Cesto hecho de 100% algodón con revestimiento de PE en el interior. Es impermeable y posee cierre de cordón. Viene en gran variedad de colores con diferentes diseños a tu elección.

Este maravilloso cesto es un plus para organizarte en casa. Es muy amplio y no solo es eficaz para tu ropa, si no también para libros, juguetes y más. El ser impermeable es una característica que suma muchos puntos para su uso ya que da posibilidad de transportar objetos como comida o bebidas e incluso otros objetos que quieras proteger.

8. Cesto Plegable Sammart

Es un cesto plegable de plástico con mangos de agarre disponible en 3 colores diferentes. Su tamaño expandido es de 22.5 x 17.5 x 10.5 pulgadas y su altura es de solo 3.5 pulgadas después de los pliegues.

Si buscas un cesto “todo en uno” esta es opción bastante factible. Encuentras un ahorro de espacio con este producto, ya que puede quedar totalmente plano cuando se pliega. En él podrás guardar desde ropa, juguetes, bebidas e inclusive podrías bañar a tu mascotas.

También te puede interesar: 5 planchas de vapor BLACK + DECKER para tu ropa más vendidas en Amazon.