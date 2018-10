Los 8 productos de belleza más populares de As Seen on TV

Los mejores productos de la televisión al alcance de tu mano.

¿Quién no ha visto algún infomercial en la TV de un maravilloso producto y ha deseado tenerlo? As Seen On TV es la marca que se encarga de colocar todos esos fabulosos productos en las tiendas y al alcance de nuestra mano, de esa forma podemos disfrutar de todo lo que vemos por televisión. Dale un vistazo a estos productos de belleza de As Seen On TV que de seguro querrás tener.

1. Spa Fx: Tratamiento facial

El Spa Fx tiene varias funciones: limpia tu piel, la exfolia, y le brinda un suave masaje. Incluye cinco diferentes cabezales para dar un tratamiento facial completo.Está hecho para eliminar la células muertas de tu piel, realizando una limpieza profunda en la zona que lo apliques, de manera suave y uniforme.

Este kit de maquillaje de cejas sirve para perfeccionar las cejas en cuanto a su tono y forma, dejando tu cejas parejas y resaltando tus ojos.

Con este maquillaje tus cejas quedarán uniformes y con una adecuada textura. Es perfecto para incluirlo en tu rutina de maquillaje diaria.

3. DermaWand: Sistema de rejuvenecimiento facial

Este kit incluye una guía de belleza y un tratamiento pre facial, para que puedas usar la maquina sin ningún problema.

Este producto te ayudará a reducir las arrugas y las líneas de expresión de forma efectiva. En pocos días podrás notar la diferencia al sentir tu piel mucho más suave y firme.

4. Simply Straight: Cepillo de cerámica

Este cepillo alisador de cabello se calienta hasta los 450°F para ofrecerte un cabello suave y estilizado, sin dañarlo ni resecarlo. Tiene una base de cerámica que distribuye el calor de forma uniforme en toda la superficie.

Lo puedes llevar a todos lados y retocar tu cabello cuando lo desees. Es un excelente sustituto del secador y de la plancha, y además le da volumen a tu cabello.

Este gel es uno de los más eficaces del mercado; gracias a sus ingredientes y compuestos naturales es un gel anti arrugas dedicado para la zona de los ojos, para eliminar la hinchazón y las líneas de expresión.

Con este gel lograrás tratar tus arrugas de una forma natural; además le da una hidratación profunda a tu piel actuando desde las capas más profundas.

6. Miracle Teeth Whitener: Tratamiento para las manchas de los dientes

Con este producto podrás eliminar las manchas de tus dientes, de forma natural y de forma suave. Está elaborado con carbón vegetal activo, betonita en polvo y semillas de naranja.

Podrás sonreír con tus dientes blancos y con un brillo increíble. Este producto elimina todo tipo de mancha, ya sea por café, tabaco o bebidas gaseosas.

7. No B.S.: Crema con retinol

Este producto tiene varias funciones faciales: la principal es eliminar las líneas de expresión y las arrugas; y las otras son combatir el acné y las cicatrices.

Esta crema acelera tu renovación celular facial y también en la zona de tu cuello, mostrando diariamente mejores resultado permanentes.

8. Finishing Touch: Removedor de vello para mujeres

Es una afeitadora eléctrica que se adapta a todas las curvas de tu cuerpo, como las piernas, rodillas y tobillos. Sus cabezales están chapados en oro 18k. Tiene un diseño ergonómico y cuenta con una batería de litio recargable.

Con esta razuradora podrás olvidarte de los cortes o la irritación. Es perfecta para llevarla de viaje por su tamaño compacto, y podrás estar segura de que llevas contigo un producto original y de excelente calidad.

También te puede interesar: 6 tratamientos para quitar los hongos de las uñas.