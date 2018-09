Los mejores 3 anticonceptivos para evitar quedar embarazada

Si eres sexualmente activa y no quieres quedar embarazada usa siempre algún método anticonceptivo.

Nota importante: La única manera 100% segura de no quedar embarazada es no tener sexo, o en otras palabras, la abstinencia. Por lo tanto, aunque existen muchos anticonceptivos para no quedar embarazada, la naturaleza siempre será más fuerte que cualquier intento. Pero, más adelante te estaremos compartiendo 3 opciones que están entre las mejores para que un embarazo no ocurra.

Los métodos anticonceptivos son métodos utilizados para prevenir un embarazo, y en muchos casos también para evitar enfermedades de transmisión sexual. El más conveniente va a depender del tipo de relación de la persona y su pareja. Por eso es muy importante consultar con un profesional de la salud para todas las preguntas que tengas y recomendaciones específicas que necesites.

Los anticonceptivos más eficaces para la prevención de un embarazo son los implantes y DIUs. Es muy importante usar correctamente los anticonceptivos, no solo para no quedar embarazada, si no también, para evitar enfermedades.

Algunos de los métodos anticonceptivos más comunes son:

Preservativo o condón

Diafragma

Anillo vaginal

Píldoras anticonceptivas

Espermicidas

Aquí algunas opciones para tí:

1. Gel Options Conceptrol:

Este gel está hecho con Nonoxynol-9 (N-9 para matar la esperma). Los aplicadores que incluye proporcionan una colocación sin preocupaciones del gel anticonceptivo. Es un producto 94% efectivo cuando se usa de manera correcta.

Ya sea que estés buscando un método anticonceptivo alternativo para una mayor tranquilidad, Conceptrol puede ser una opción para ti. Y, debido a que no contiene hormonas, no hay efectos secundarios hormonales. Eso lo convierte en una gran opción para cuando estás amamantando, ya que sí se puede quedar embarazada mientras estás amamantando. Está entre los Top 5 más vendidos en Amazon.

2. VCF Anticonceptivo vaginal:

Este anticonceptivo es en forma de una pequeña y fina hoja. Se disuelve en la vagina al ser colocada. El empaque trae 9 hojas de un solo uso.

Es un producto que se disuelve instantáneamente, es libre de hormonas y mata la esperma al contacto. Efectivo hasta 3 horas luego de colocarlo. Está dentro de los Top 20 más vendidos en Amazon.

3. Condón femenino FC2:

Las mujeres tienen derecho a protegerse contra el embarazo y las enfermedades no deseadas. Para eso, ésta opción de condones femeninos. El empaque contiene 3 condones individuales de un solo uso. Es cómodo, fácil de usar, y delgado pero seguro. Sin látex.

