Los mejores 4 productos Palmer’s para aclarar al máximo las estrías

Aunque las estrías son muy comunes, todas queremos que desaparezcan y con estos productos se puede lograr.

A pesar de ser algo común en la mayoría de las mujeres, tener estrías resulta desagradable y genera un dolor de cabeza en aquellas que más les preocupa su apariencia física. Para ello la reconocida marca Palmer’s ha desarrollado una amplía línea de productos que ayuda a combatirlas o disminuir su apariencia, te presentamos los mejores 4 a continuación.

La loción masajeadora de Palmer’s ayuda a reducir la apariencia de las estrías gracias a la combinación de sus ingredientes: Manteca de Cacao, aceite de argán, aceite de almendras, colágeno y elastina.

Este producto mejora la flexibilidad de la piel y es ideal para mujeres embarazas o que han cambiado de peso bruscamente. Fue premiado por la revista Glamour y es un Best Seller en Amazon.

Hipoalargénica y libre de parabenos, la crema concentrada es recomendada para pieles resecas. Contiene Bio C-Elaste, una potente mezcla de Colágeno, Elastina, Centella Asiática, Aceite de Almendras Dulces y Aceite de Argán, que reduce la apariencia de las estrías.

Puede ser usada hasta tres veces al día para mejores resultados en la zona de los glúteos, las caderas, los muslos y el busto. Su práctica presentación en forma de tubo te permite llevarla a todas partes.

Este tratamiento intensivo que contiene vitamina E y aceite de lavanda, suaviza las marcas ocasionadas por las incómodas estrías y tonifica la piel. Además, previene la aparición de nuevas estrías.

El aceite de lavanda penetra profundamente en la piel y actúa como calmante y relajante, lo cual es ideal para ser usada antes de dormir. Es recomendada para antes y después del embarazo.

El aceite seco multiusos de Palmer’s es hipoalárgenico y comedogénico compuesto principalmente por manteca de cacao y complejo Cetesomate-E, el cual contribuye a una mejor absorción en la piel. Es efectiva hasta en las pieles extra secas.

Su avanzada fórmula tiene un agradable aroma a rosas y no contiene aceite mineral. Mejora la apariencia de estrías y manchas, puede ser usado en todo el cuerpo, incluida la cara, debido a que no es grasosa, por lo tanto no deja residuos en la ropa.

También te puede interesar: Aclara al máximo las estrías con estos 5 tratamientos más vendidos en Amazon.