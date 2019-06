Los mejores 4 sueros antioxidantes y antienvejecimiento para el rostro

Ten un rostro sin arrugas y protegido de los radicales libres.

Los sueros antioxidantes sirven para dar firmeza a la piel, aumentar la elasticidad y evita que se deshidrate la piel del rostro. Hay miles de serums, pero te damos 4 alternativas para cuidar tu rostro a profundidad. Recuerda que si tienes un suero de vitamina C, lo debes mantener alejado del sol y humedad, pues estos se pueden oxidar muy fácilmente y perder todos sus beneficios.

1. Pure Biology: vitamina C y E un boost para tu rostro

Un serum antioxidante muy potente es cuando contiene vitamina C y E, pues son 2 vitaminas antioxidantes que evitan la oxidación de las células y cuida a la piel de los radicales libres. Este suero ayuda a frenar el envejecimiento de la piel, mejora la textura y da firmeza a la piel. Asimismo elimina las manchas del rostro y cuello.

Lo puedes usar en la mañana y en la noche, solo que siempre recuerda usar bloqueador solar para prevenir manchas más grandes. Este suero tiene un 90% de satisfacción.

2. Fiery Youth: ácido hialurónico y té verde para una hidratación y prevención de arrugas

Este suero anti envejecimiento ayuda que tu piel no se deshidrate y tenga nutrientes para evitar que las arrugas se presenten. Contiene ácido hialurónico que ayuda a que la piel retenga humedad para que tu piel esté libre de arrugas y líneas de expresión. Además, tiene té verde por lo que ayudará a refrescar e hidratar el rostro de manera profunda.

Este suero para la cara lo puedes aplicar, en la noche y en la mañana después de tu crema hidratante. Contiene 4 onzas, solo necesitas 2 o 3 gotas para cubrir rostro y cuello.

3. Dr. Dennis Gross Skincare: ácido hialurónico con coco para suavizar la piel

El ácido hialurónico, aceite de onagra y el coco ayudará a suavizar las líneas finas y arrugas, mejora el aspecto de la piel y es un hidratante profundo para cuidar tu piel de la oxidación. No deja una sensación pesada y puede ser aplicada en cualquier tipo de piel.

Es un serum muy simple, pero que te encantarán los resultados. Aplica todos los días y no te olvides del cuello y las manos. Aunque su precio es elevado, tiene 4.7 estrellas.

4. Vichy: vitamina C ácido hialurónico para un rostro más firme en 10 días

Este suero antioxidante contiene vitamina C y ácido hialurónico que ayuda a que tu piel tenga un brillo, sea más tersa y se sienta más firme en tan solo 10 días. Coloca unas gotas en todo el rostro y el cuello, se recomienda sólo usarlo por la mañana y en conjunto de un bloqueador.

Recuerda no combinan vitamina C con retinol, esto podría irritar tu rostro, no tener ninguna mejoría en tu piel y solo desperdicias producto. Si usas estos 2 componentes hazlo en días intercalados, pero jamás juntos.

