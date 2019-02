Los mejores 4 suplementos antioxidantes que debes tomar después de los 35 años

Cuida tu cuerpo con suplementos antioxidantes.

Hay antioxidantes que tu cuerpo necesita para prevenir daños o deficiencias en tu salud y más aún en los 35 años, que es la edad en la que se pueden presentar indicios de ciertos padecimientos. Estos suplementos son los mejores antioxidantes que cuidan tus órganos, piel, cerebro y más. Además, previene que tu piel envejezca.

1. We Like Vitamins: previene el envejecimiento y le da un detox a tu hígado

El glutatión es uno de los antioxidantes más potentes, pues es un suplemento que se encarga de retrasar el proceso de envejecimiento y cuida tu piel del estrés, contaminación y radicales libres. Asimismo sirve para desintoxicar el hígado, cuida tu sistema inmunológico para que no te enfermes y cuida tu corazón.

Este suplemento de glutatión se debe de tomar diario y solo una cápsula después de consumir algún alimento. Tiene 200 cápsulas que te durarán por 6 meses.

2. Viva Naturals: aumenta la producción de colágeno

La vitamina C además de cuidar tu sistema inmunológico para evitar resfriados, ayuda a que se produzca colágeno. Al promover la producción de colágeno ayuda a que tu piel, articulaciones se encuentren sanas y tu cabello y uñas crezcan más rápido y sean más fuertes. La vitamina C cuida los tejidos internos y que puedas absorber el hierro de los alimentos, para que no tengas anemia.

Para algunas personas la vitamina C, puede ser irritante. Lo primordial es que siempre consumas alimentos antes de tomar este suplementos, así no causará irritación. Siempre tómala por las mañanas.

3. aSquared Nutrition: cuida tu corazón y mejora la función de los riñones e hígados

La coenzima Q-10 se encarga de metabolizar las grasas, darte energía, cuida los tejidos del corazón, hace que tu presión arterial esté equilibrada y que funcionen tus riñones e hígado correctamente. Este suplementos es de los mejores antioxidantes para el corazón. También previene los signos de envejecimiento en tu piel y si hace ejercicio ayuda a recuperarte más rápido.

Se debe de tomar una cápsula diaria, algunos de sus compradores han mejorado su presión arterial y bajado el colesterol. Este empaque tiene 200 cápsulas que te durará por 6 meses.

4. Kirkland Signature: un suplemento antiedad y que cuida tu cerebro

La vitamina E ayuda a que tu piel no pierda brillo, se pueda regenerar y es un gran antioxidante para prevenir las arrugas. También mejora la función cerebral y tu estado físico. Puede ayudarte a que tu pelo crezca más rápido. La vitamina E puede ser consumida por hombres y mujeres.

Solo consume una cápsula al día, si aumentas la dosis podría darte náuseas y vómito. Este producto es de los más vendidos, sin duda el precio y cantidad son accesibles, además de que son de buena calidad.

