Bolsos que les cabe todo.

Cuando vas de viaje tienes derecho a una maleta de mano y un bolso de mano donde pueden ir tus cosas personales. Aprovecha tu bolso de mano al máximo y ahorra espacio para tu computadora, maquillaje, artículos de higiene personal y más. Te damos los mejores 5 bolsos de tamaño viaje para que siempre lleves contigo todo lo que necesitas, que la querrás usar todos los días.

1. Bolso de cuero: elegante con dos estilos

Este bolso es de cuero genuino de vaca con un forro de poliéster. Es un bolso que le cabe todo, desde tu laptop de 13 pulgadas hasta tu sombrilla y estuche de maquillaje. Hay dos estilos de bolso uno vertical y otro horizontal. Ya sea que optes el vertical u horizontal ambos tienen 2 compartimentos grandes, 1 bolsillo central con cremallera, 1 bolsillo con cierre lateral. Además, tiene un bolsillo trasero con cremallera para llaves y tarjetas.

Hay 7 colores diferentes solo debes elegir si prefieres el estilo vertical u horizontal. Es un bolso con un estilo clásico y elegante que además, de usarlo en viajes lo podrás usar en la oficina, eventos y en cualquier estación del año.

2. Backpack: a prueba de agua

Si prefieres una backpack a una bolsa tipo tote, esta es una muy buena alternativa. Tiene un bolsillo para el celular, un bolsa en la parte de adentro con cierre y una bolsa lateral de fácil acceso, aquí podrás poner tu pasaporte, cargador o tu boleto de avión. Está hecha de nylon para que puedas estar segura en caso de una lluvia ligera, la podrás limpiar con un paño húmedo de microfibra cuando esté sucia.

Aunque es una backpack también podrás modificar su correa para usarla en un solo hombro. Hay 4 diferentes colores, pero la más popular es la de color negro porque la podrás combinar con cualquier atuendo. Es la backpack más vendida en Amazon.

3. Bolsa tipo tote: colores naturales

Con un diseño muy minimalista, este bolso es muy espacioso y hay 11 colores diferentes. Solo tiene un bolso en el interior para guardar tu billetera. Te recomendamos este bolso si llevas alguna tableta, cosméticos, llaves, libros, cables y tu celular. No tiene cierre, pero tiene un imán para cerrar tu bolso. Es un lindo bolso para usarlo en viajes, tu oficina, universidad o en una fiesta.

Esta bolsa no es de cuero genuino, por eso su costo es de $15 dólares. No pongas demasiado peso en esta bolsa ya que sus asas no pueden resistir tanto peso.

4. Backpack de piel: expandible y clásica

Este tipo de bolsos, ¡no pasan de moda jamás! Está hecha de cuero de vaca con cera de aceite para darle un toque más brillante. En su interior tiene una bolsa con una cremallera para que todo lo que lleves este siempre seguro además, de un broche magnético. También tiene 2 bolsillos abiertos pequeños, 2 bolsillos con cremallera, 1 bolsillo mediano abierto este es ideal para una tableta y en la parte de otras tiene otro bolsillo con cierre para que guardes tu pasaporte, llaves o tu celular.

Hay 3 colores diferentes, se pueden expandir unos centímetros más por sus broches a los costados. Aunque no le cabe una laptop, si podrás llevar tu tableta a cualquier lado.

5. Bolsa tote: la compañera perfecta

Si eres de las que carga de todo, necesitas esta bolsa. En el interior tiene un gran compartimento con 2 bolsillos abiertos y un bolsillo con cierre. Su diseño es sencillo, pero te será súper útil. Podrás empacar una laptop de 14, carpetas, libretas, libros, iPad, cosméticos, celular, cargador, botella de agua, billetera y más. Solo pesa 540 g por lo que no te robará kilos al momento de viajar. Es de nylon por lo que no se arruga, no se mojara y es muy resistente al desgaste.

Las asas son desmontables para que la puedas hacer una como una cartera, o sea que tendrás una bolsa y cartera en un mismo producto. Vale la pena invertir en un bolso que le cabe de todo y que tu durará por varios años.