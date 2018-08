Frescura todos los días.

El alimento de tu perro, gato u otra mascota deben de estar siempre frescos. Las bolsas no siempre son la mejor opción para que estén almacenados porque producen humedad y puede resecar el alimento si es almacenado por mucho tiempo. Te damos los mejores 5 contenedores para almacenar y mantener fresca la comida de tus mascotas, para cualquier tipo de presupuesto.

1. Vittles Vault: 40 libras de almacenamiento

Estos contenedores son libres de BPA y BPS, están hechos por artesanos de los Estados Unidos. Podrás almacenar hasta 40 libras de alimento, siempre estará fresca y libre de malos olores. Lo puedes colocar debajo de tu alacena o en tu despensa al estar tan bien sellado no produce olores. Son contenedores para interiores y exteriores.

Este contenedor lo podrás colocar acostado o parado adecuado al espacio que tengas. Incluye una pequeña taza medidora para colocar el alimento en el plato de tu mascota. Tiene más de 3000 ventas y es de los contenedores más populares de Amazon.

2. Iris USA: dos contenedores en uno

Este contenedor es perfecto si quieres ahorrar espacio. Son dos contenedores uno con una capacidad de 25 libras y 10 libras. Al tener su tapa hermética evita que el alimento se humedezca y se llene de plagas o pequeños insectos. Tiene rueditas para que lo puedas mover de un lado al otro.

Incluye una pala para que administres los alimentos, vienen en 9 diferentes colores las tapas y la pala serán del color que elijas. Es el contenedor más vendido de todo Amazon con más de 6000 ventas. Su precio de $22 dólares lo hace accesible.

3. Gamma2: alimento fresco

Muchos contenedores no son de buena calidad debido a que se rompe de manera fácil y no conservan la frescura e incluso pueden entrar insectos no deseados. El contenedor Gamma 2, tiene una patente que mantiene los alimentos súper fresco. Los contenedores están hechos de polietileno de alta densidad y calidad además está libre de BPA.

Solo gira la tapa y veras el alimento de tu mascota siempre fresco, incluye una copa de medición. Hay 3 diferentes tamaños de 15, 25 y 35 libras de acuerdo al tamaño es su precio. Tiene más de 2000 ventas con 79% de satisfacción de sus compradores.

4. Buddeez: por menos de $15 dólares

Si te presupuesto es menor a $15 dólares, este contenedor de 12 libras es el ideal para ti. Este contenedor lo puedes cargar para administrar el alimento de tu mascota. Lo podrás colocar en tu alacena o en alguna habitación interior. Es perfecto por si tienes perros o mascota de talla pequeña porque almacena poco alimento.

¡Su precio es de $12 dólares! Tiene 4.4 estrellas, a los compradores les encanta porque se puede almacenar donde sea y guarda la frescura de los alimentos. Evita colocarlo en el jardín o algún espacio exterior.

5. Iris USA: contenedor y plato

Este contenedor también es un plato para que coma tu perro, tiene 2 tazones uno para agua y otro para la comida. El contenedor tiene una capacidad de hasta 64 tazas de alimentos aproximadamente 27 libras, tiene un sello hermético y su tapa está hecha a prueba de derrames. Es fácil de transportar y podrás saber cuando debes de comprar alimento.

Hay 6 colores diferentes y hay 3 tamaños diferentes de acuerdo al tamaño de tu perro. Tiene más de 1000 ventas con 4.6 estrellas. Colócalo en el interior de tu casa y limpia la tapa con un trapo húmedo.