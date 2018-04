Los mejores 5 “cover up” de trajes de baño para mujeres plus size

La idea de usar un cover up para ir a la playa o a la piscina es sentirnos cómodas, sexys y con estilo. Además son perfectos, porque con sólo una pieza podemos destacar a donde quiera que vayamos; y si lo combinas con anteojos y un sombrero, seguramente obtendrás un resultado confortable para que te veas estupenda mientras disfrutas de un día de relax bajo el sol.

Pieza elaborada con material de gasa para permitir una caída ligera. Viene con un diseño con flecos de cuerda, y un colorido estampado de flores que va perfecto con los días en la playa o la piscina.

Si quieres lucir un traje de baño pero no te quieres sentir incómoda mientras disfrutas del sol de la playa, puedes elegir este cover up que se considera una prenda elegante y sexy.

Está elaborado en material de poliéster con cubierta transparente. Tiene un diseño detallado con ajuste centrado, cordón ajustable y escote en V. También está disponible en negro.

Esta pieza es una tendencia al momento de combinar con un traje de baño. Aunque no resulta ser la mejor opción si te quieres broncear, te asegura comodidad y frescura mientras disfrutas del sol.

Este cover up para bikini está elaborado en material suave y ligero para mayor comodidad. Tiene un diseño sexy con escote en V bajo y espalda abierta. Está disponible en diferentes colores para que escojas el que más te gusta.

Esta resulta ser una pieza perfecta para llevar en tus vacaciones de verano. Su diseño versátil permite que lo uses como vestido con el traje de baño debajo, sin desentonar y demostrando glamour.

Elaborado en material suave de poliéster y elastano. Tiene un diseño transparente con dos bolsillos frontales en los bordes, y hombros abiertos para transmitir un aire más sexy. Lo puedes conseguir en negro.

Este modelo de vestido tiene detalles originales que te harán sentir especial, ya que permite que te veas sorprendente con un bikini debajo, que sin duda, te aportará una sensación femenina.

