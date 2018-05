Los mejores 5 estilos de mahones stretch para la comodidad de las gorditas

Un buen par de pantalones puede modificar por completo tu look y figura en segundos.

Los mahones son una pieza indispensable en nuestro armario, ya que los podemos combinar con cualquier look y vernos siempre perfectas. El problema es que existen tantos estilos que a veces nos resulta difícil dar con el modelo adecuado para nuestra silueta. Pero no te preocupes, en esta ocasión te presentamos una variedad de opciones para que elijas el que más te guste y luzcas tu figura plus como toda una modelo.

1. Pantalón de cintura alta Jvini

Pantalón elaborado con un tejido de poliéster, algodón y spandex. Viene con un diseño de cintura completa y semi alta, cremallera de imitación y bolsillos delanteros y traseros.

Esta pieza suave y elástica te brinda comodidad durante todo el día, debido a que se adapta bien a tu cuerpo con su ajuste personalizado para que no corras el riesgo de que se caiga o se formen bolsas desagradables.

Pantalón elaborado con tela rayón, poliéster y spandex. Viene con un ajuste de pierna alargable que adelgaza a través del muslo y la rodilla. Tiene un cintura de 1.8 pulgadas para brindar mayor ajuste y comodidad. Está disponible en dos colores diferentes.

Su diseño ajustable brinda un aire moderno para que lo lleves en cualquier temporada. Además, su suave tela transpirable se adapta a tu figura y te permite lucir unas curvas perfectas.

Prenda elaborada con poliéster, algodón y elastano. Tiene un diseño con un cierre Pull-On, bolsillos delanteros, cintura elástica y corte estrecho a lo largo de las piernas para facilitar el ajuste al cuerpo.

Este capri de tela stretch es un modelo que se adapta a tu silueta para que luzcas perfecta sin renunciar a la comodidad, debido a que su capacidad moldeadora está pensada para que te sientas bien en cualquier momento del día.

4. Pantalón bota ancha Just My Size

Elaborado con algodón, lycra y poliéster. Tiene un diseño de cintura delgada full-elastic, sin trabillas de cinturón y sin cremalleras. Lo puedes conseguir en cuatro colores diferentes.

Su estilo de contraste con su bota ancha le da un aire ligero que brinda flexibilidad en los tejidos y cortes para facilitar el movimiento. Y sus costuras cubiertas en los bolsillos delanteros y traseros le dan un toque moderno.

Está fabricado en tela de poliéster, algodón y lycra. Y viene con un diseño de cierre Pull On, dos bolsillos delanteros de longitud media y una cintura con un elástico en la parte posterior.

Este pantalón de corte recto y con estilo holgado, se adapta con facilidad y comodidad a tus curvas. Además, lo puedes combinar con cualquier top o blusa y seguro conseguirás un atuendo con mucho estilo.

