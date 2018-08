Los mejores 5 limpiadores en espuma para eliminar las bacterias en tu hogar

Mantén cada rincón limpio y oloroso de forma rápida y fácil.

Los bacterias son patógenos que pueden camuflarse en los lugares más difíciles de alcanzar, y con el tiempo proliferar hasta llegar nuestro espacio personal. Por eso es importante tomar nuestras precauciones, y qué mejor manera que con un limpiador de espuma que acelera el proceso de limpieza, debido a que su fórmula se adhiere en las diferentes superficies generando un mayor tiempo de contacto para remover el sucio. A continuación te presentamos los mejores productos que puedes utilizar para mantener el ambiente de tu hogar limpio y agradable.

1. Limpiador de ducha Scrubbing Bubbles

Scrubbing Bubbles es un producto que mantiene la ducha limpia de manera fácil, gracias a su fórmula que actúa para prevenir las manchas difíciles, hongos y moho. Puede mantener la superficie limpia hasta por 30 días y con fresco olor.

Cuando no tratamos de manera correcta la limpieza de nuestro hogar, las bacterias suelen propagarse, por eso este producto actúa como una barrera protectora para cuidar nuestro espacio y salud.

2. Limpiador con lejía Glisten

Glisten es un limpiador espumoso formulado con lejía que trabaja para alcanzar las tuberías profundas como drenajes y trituradores. Además, remueve la suciedad de las superficies difíciles de alcanzar.

Se recomienda utilizar semanalmente, ya que su potente espuma azul logra eliminar la grasa, partículas y el mal olor en la cocina, una de las zonas donde se suelen cultivar los gérmenes de manera frecuente.

3. Removedor de grasa Super Clean

Super Clean es una fórmula que trabaja para eliminar el aceite, los residuos de alimentos y la suciedad. Está diseñado para usar en el microondas, estufa, hornos, freidora o barbacoa. Solo tienes que aplicar y enjuagar.

Este producto es ideal para eliminar los gérmenes, por eso es importante que identifiques las zonas del hogar donde suelen esconderse los diferentes microorganismos para que ataques el problema desde la raíz.

4. Limpiador de baño Soft Scrub

Soft Scrub es una potente fórmula que limpia el cuarto de baño en las zonas más difíciles de alcanzar y elimina el 99% de los gérmenes. Su envase está diseñado para expulsar su contenido en forma de una niebla fina o espuma gruesa.

Y es que no te debe sorprender que el inodoro siempre esté sucio y lleno de bacterias, pero esto se puede prevenir manteniendo una limpieza constante, de lo contrario, los gérmenes pueden llegar a ser propagados por el aire y mantenerse en cualquier superficie como, toallas y cepillo de dientes.

5. Removedor de manchas Lysol

Lysol es un limpiador jabonoso formulado con ácido cítrico que penetra y remueve la suciedad. Además, trabaja para eliminar las bacterias y los virus que causan enfermedades.

Es un producto de acción rápida que funciona para limpiar superficies de duchas, bañeras, fregadero o el espacio de nuestra mascota, los cuales son los lugares más propensos a acumular gérmenes.

También te puede interesar: Los mejores 8 productos As Seen on TV para facilitarte la limpieza en el hogar.