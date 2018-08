Los mejores 5 organizadores para un almacenamiento efectivo de tus zapatos

Ahorra espacio y mantén todo en orden con uno de estos organizadores.

Una de las prendas de vestir que más ocupa espacio en nuestro closet son los zapatos. Solemos colocarlos en el piso del closet pero no siempre nos caben todos, a veces debemos montarlos unos encima de otros, lo que puede causar el deterioro del calzado. Para que esto no suceda, es importante que cuentes con los muebles de almacenamiento y organización que te permitan colocarlos en un lugar adecuado. A continuación te presentamos los mejores organizadores para almacenar tus zapatos disponibles en Amazon.

1. Organizador de 10 niveles Sable

Estantería para zapatos de 10 niveles elaborada en materiales resistentes y durables. Es fácil de ensamblar y tiene unas medidas de 68.9″ x 39.4″ x 10.8″. Funciona con todo tipo de zapatos.

Una forma fácil y compacta de almacenar tus zapatos y los de toda tu familia. Con esta estantería podrás organizar hasta 50 pares de zapatos sin ocupar demasiado espacio.

2. Organizador de zapatos modular Joiscope

Organizador de zapatos elaborado en resina eco amigable, flexible y durable. Tiene espacio de almacenamiento para 32 pares de zapatos. Es fácil de ensamblar y te permite ahorrar espacio.

Este organizador combina a la perfección con cualquier estilo de decoración, además su diseño tipo gavetero mantiene los zapatos ocultos y te brinda un aspecto mucho más discreto.

3. Organizador Homebi 10 niveles

Posee una resistente estructura hecha con tubos de metal, tela y plástico duradero. Tiene medidas de 24.2″ x 12.4″ x 68.3″. Posee una puerta tipo cortina para que puedas ocultar los zapatos y se vea más organizado.

Es la gran solución de almacenamiento, tiene capacidad para conservar alrededor de 30 pares de zapatos, incluso permite remover una de las capas para poder colocar zapatos de tacón alto y botas.

4. Organizador doble ajustable Blissun

Organizador doble elaborado con tubos de metal y tela resistente e impermeable. Viene con instrucciones de ensamblaje y te permite modificar la distribución de los niveles según tus necesidades.

Este modelo es perfecto para familias grandes. Tiene suficiente espacio para almacenar hasta 36 pares de zapatos, y por su diseño personalizable también puedes guardar botas altas y bolsos.

Organizador de zapatos elaborado en resistente polímero plástico de alta calidad que lo hace durable y fuerte. Tiene gran capacidad con sus medidas de 46.5″ x 11.8″ x 43.3″. Puedes quitar diferentes niveles para adaptarlo a diferentes tamaños de zapatos y botas.

En este organizador puedes almacenar los zapatos de todos los miembros de la familia y ahorrar el máximo de espacio. Gracias a su armazón de calidad se mantendrán en perfectas condiciones.

