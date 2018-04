Los mejores 5 perfumes para regalar el Día de las Madres por menos de $100

¡Regala un lindo detalle sin que se afecte tu bolsillo!

El Día de las Madres se celebra en Mayo y es muy importante que estemos preparados para regalarle un detalle a todas esas mujeres especiales de nuestra vida. Si aún no sabes con qué regalo sorprenderla en ese día tan especial, aquí te resuelvo el problema… ¡Regálale un perfume! Regalar un perfume siempre es una muy buena idea. Mira estas 5 opciones por menos de $100 que te harán acumular puntos ese día.

1. Alien de Thierry Mugler:

Este perfume es muy conocido por su suave fragancia de jazmín, madera, vainilla, incienso y ámbar blanco. Viene en una botella de cristal opaco.

Su fragancia oriental amaderada combina a la perfección con las actividades al aire libre. Además, su aroma suave y elegante lo convierten en un regalo perfecto para cualquier mujer moderna. Su precio: $53.87.

2. Carolina Herrera de Carolina Herrera:

El perfume Carolina Herrera viene en una botella de spray, de fragancia con mezcla de flores de pasión de bergamota, jazmín, rosa, orquídea y ámbar.

Este perfume fue lanzado hace más de 10 años atrás por la casa de diseño de Carolina Herrera, pero continúa siendo un clásico favorito de muchas mujeres. Es especial para mujeres que quieren evocar una imagen de seriedad y elegancia. Su precio: $50.

3. MK de Michael Kors:

El perfume Michael Kors viene en una botella de cristal en forma rectangular, que contiene una mezcla de aromas de flores e incienso, dándole así un toque suave y dulce a la fragancia.

Esta versión del perfume es muy sofisticada y fue lanzada en el año 2000. Personalmente lo he utilizado por mucho tiempo y a mí me encanta su aroma floral y muy sensual. Es un perfume que catalogan como 5 estrellas las personas que lo han comprado en Amazon, ya que no es necesario utilizar tanta cantidad al aplicarlo y su fijación dura todo el día. Su precio: $51.

4. Anniversary de Vera Wang:

El perfume Anniversary de Vera Wang viene con fragancia de mandarina y la bergamota, lo que hace que se sienta fresco y suave al contacto. También se caracteriza por ser floral, y de con aroma a cedro, ámbar y lirio.

Vera Wang presenta esta fragancia floral afrutada, con muy buena fijación, dirigida a mujeres jóvenes principalmente. Es un perfume versátil que se adapta tanto para el día como para la noche. Su precio: $30.

5. Juicy Couture de Viva La Juicy:

El perfume Juicy Couture de Viva La Juicy contiene aceite de perfume de 14% lo que hace que dure más y huela más intensamente, comparado con otros perfumes de esta misma marca. Combina un aroma dulce como el de caramelo y vainilla, junto con cítricos como la naranja.

Este perfume es uno de los más vendidos en Amazon manteniéndose en los TOP 50 para mujer. Quienes lo compran opinan sobre este producto que es muy versátil, ya que lo puede usar tanto una chica joven como una mujer mayor por su olor dulce y ligeramente afrutado. Su precio: $98.

