Los mejores 5 productos con fragancias de Paco Rabanne para usar después de afeitarse

Cuida y refresca tu piel con productos especializados con las fragancias del diseñador español.

Todo hombre debe preocuparse por su apariencia y esto también incluye su olor, ya que no hay nada más agradable que dejar la estela de una buena fragancia a donde quiera que vaya. El diseñador de modas español, Paco Rabanne, sabe que un perfume a veces no es suficiente, por ello ha adaptado sus fragancias a productos after shave con los que todo hombre puede completar su rutina de cuidado personal, te presentamos los 5 mejores.

1. Paco Rabanne 1 Million

Crema para después del afeitado con fragancia de 1 Million. Viene en un cómodo envase con salida a presión con un contenido de 2.5 Oz.

Perfecta crema para los que gusten de esta popular fragancia. Es recomendada para uso casual, cuida tu piel del afeitado y le da un rico aroma.

2. Paco Rabanne Pour Homme

Kit de Paco Rabanne Pour Homme que incluye un gel de ducha para hombres y un calmante después de afeitar de tipo bálsamo, ambos de 1.0 oz.

Nada mejor que un dos en uno ¿cierto? con este conjunto de Paco Robanne podrás tener toda la fragancia en tu piel y en las zonas de afeitado.

3. Paco Rabanne: Loción para después del afeitado

Loción para hombres de Paco Robanne para después del afeitado, viene en una práctica botella de vidrio con 3.4 Oz. de producto.

Una presentación innovadora con la clásica esencia de una marca de calidad. Puedes usar esta loción después de cada baño o afeitado y mantener una fragancia que transmita frescura.

4. Paco Rabanne: Invictus After Shave

Invictus por Paco Rabanne contiene aromas de pomelo, jazmín, laurel, musgo y roble que refrescará la piel del rostro de todo hombre luego del afeitado. No causa irritaciones.

Una fragancia 100% auténtica que te dará un aspecto de hombre arrollador y te mantendrá fresco todo el día. Lo consigues por menos de $80.

5. Paco Rabanne: XS Aftershave

Adaptación de la fragancia Excess Pour Homme para despues del afeitado que incluye aromas de jazmín, rosa y roble boscoso.

XS te brinda todos los beneficios de fragancias que te suministra la marca mientras le deja un cuidado y frescura especial a tu piel.

