Luce unos pies perfectos.

A veces ir al salón de belleza para que te hagan la pedicura puede ser costoso o no tienes el tiempo necesario. Si te encanta lucir tus pies o iras muy pronto a la playa o acudirás a un evento y usaras unos zapatos abiertos, te tenemos los productos ideales a un precio estupendo. Consigue los mejores 5 productos por menos de $10 para que tengas una pedicura perfecta desde la comodidad de tu casa.

Es de suma importancia que tengas los utensilios perfectos y de buena calidad para cortar tus uñas y cutículas, para que siempre luzcan como si hayas salido del salón de belleza. Este estuche incluye 10 piezas para manicura y pedicura: 2 cortaúñas de diferentes tamaños, tijeras para uñas, pinzas, pinzas para uñas, pinzas para cutículas, limpiador de uñas, lima de uñas, pinzas para astillas y una empuñadura en forma de V.

Su estuche es de piel sintética y súper liviano para llevarlo a cualquier lugar, con solo presionar un botón lo podrás abrir. Todas los instrumentos son de acero inoxidable. Su precio es solo de $7.5 dólares y es uno de los set más vendidos.

Cada parte de tus pies necesitan un cuidado especial. Este aceite para cutícula ayuda a que no estén secas o agrietadas. Solo necesitas poner unas gotas en tus cutículas y listo. A pesar que es aceite es muy liviano y no deja tus dedos grasosos. Un consejo es que las uses también en tus manos, las hidratara y las dejará muy suaves.

Este aceite se absorbe rápido y tiene dos deliciosos aromas uno de leche con miel y otro a granada e higo. Con sus más de 500 ventas, las compradoras están maravilladas por su aroma, efectividad, calidad y precio.

Esta es una lima de pedicura, su tarea principal es pulir los talones y las zonas de tus pies que están muy secas. Ayuda a eliminar la piel muerta, la resequedad y los callos. Úsala después de que hayas cortado y limpiado tus uñas, deben de estar semi húmedos tus pies. Al momento de usarla haz de la manera suave o de lo contrario te puedes lastimar. Después aplica un bálsamo o aceite con un ligero masaje.

Es un objeto que debes de tener, porque tus pies lucirán súper exfoliados, suaves y tersos, listos para caminar en la playa o lucir unas sandalias. Tiene más de 2000 ventas con un 90% de satisfacción.

Después de cortar tus uñas y limarlas es momento de colocarles un bálsamo reparador. Este bálsamo de J.R. Watkins tiene una mezcla de 99% de ingredientes naturales los principales ingredientes activos es la vitamina E, aceite de almendras dulces, aceite de oliva y de menta. Al aplicarlo sentirás tus pies descansados y relajados, lo más importante que es no estarán secos y agrietados.

Su olor es delicioso, también lo puedes aplicar en tus manos. Lo puedes usar dos veces por semana para relajar tus pies. Su precio es de $7.99 dólares, vale la pena invertir en tener unos pies saludables.

Tal como tienes una crema para manos, para el cabello y para tu cuerpo debes de agregar una para tus pies. Esta crema está hecha con mantequilla de karité que sirve para reparar la piel e hidratar y promover la elasticidad también contiene aloe vera que es un calmante y humectante y aceite de menta que se encarga de nutrir y revitalizar tus pies todos los días.

Aplícala después de un día largo o al llegar a casa con un ligero masaje. Su precio es solo de $5 dólares, así que consiente a tus pies y date 5 minutos para hacer una rutina para esos pies que nada los detiene.