Los mejores 5 quemadores de inducción portátiles para ahorrarte electricidad al cocinar

Prepara ricos platillos rápidamente y dónde quieras con una de estas.

Un quemador de inducción extra en tu cocina, en el patio para el almuerzo familiar, la casa de vacaciones o en dormitorios de estudiantes, es una opción que siempre te hará la vida más fácil y llevadera. Son piezas que han estado disponibles durante mucho tiempo, pero se han ido modernizando según los avances tecnológicos para ahorrar energía y adaptarse al estilo de vida de cada persona. En esta lista te presentamos los mejores modelos de gama alta para que puedas usarlos cuando quieras y donde quieras.

1. Quemador con inducción de cristal

Este quemador está construido con una superficie de cristal liso, esto facilita su limpieza ya que si ocurre un derrame no se atasca ni se quema. Así mismo, dispone de un panel de control digital para que puedas ajustar con facilidad la temperatura desda 140 F hasta 460 F, además, cuenta con un temporizador integrado con una configuración de 1 minuto a 4 horas.

Viene con un sistema de seguridad para niños y se apaga automáticamente luego de pasar 60 segundos sin que se utilice.

2. Quemador con programación de cocción

Esta placa de cocción de 10.5 pulgadas ofrece un control de temperatura que puedes ajustar entre 100 y 575º F con incrementos de 10º. El paquete incluye un sartén antiadherente de cerámica y aluminio para que puedas cocinar tus platos favoritos sin necesidad de utilizar aceite o cualquier otro tipo de grasa.

Su tecnología cuenta con hasta 100 horas de memoria, lo que garantiza que puedas programar tu cocción favorita con un ajuste predeterminado de una hora y apagado automático.

3. Quemador con panel digital LCD

Cuenta con un panel de control digital LCD con sensor touch. También integra un temporizador digital que va de 100 °F a 460 °F con 20 niveles de potencia que puede aumentar de 1 minuto hasta 10 horas.



Es un quemador compacto que cuenta con un sistema de apagado automático luego de permanecer 60 segundos sin detectar utensilios de cocina, así como un sistema de alerta si detecta bajo o alto voltaje.

4. Cocina de inducción con infrarrojos

Esta cocina de inducción con infrarrojos, viene con una superficie pulida, pantalla de visualización LED de cuatro dígitos, panel de control táctil con una variación de tres horas y con ocho ajustes de temperatura.

Su tecnología está diseñada para calentar más rápido y disminuir el tiempo de cocción, y con un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Además, incluye una sartén de vitrocerámicas para que prepares tus comidas favoritas.

Este quemador viene con una placa de cristal pulido y con un panel de control táctil con un sensor LED. Cuenta con un sistema de bloqueo para niños, un temporizador, 15 ajustes de temperatura y protección contra sobrecarga eléctrica. Puede ser utilizado para cocinar al vapor, hervir, freír, cocción lenta, entre otros.

Es un diseño ultra-delgado, portátil y compatible con la mayoría de los utensilios de tu cocina elaborados en acero, hierro esmaltado, hierro fundido y sartenes de fondo plano..

