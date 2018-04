Los mejores 6 accesorios para esconder la calvicie a causa de una enfermedad

Aunque no tenga nada de malo perder cabello, si no quieres que otros vean, estos accesorios son lo que buscas.

Padecer una enfermedad del cuero cabelludo o recibir tratamientos como la quimioterapia, además de la pérdida de cabello en ocasiones afecta el estado de ánimo y el autoestima de la mujer. Sin embargo, para ellas se han creado accesorios femeninos que cubren la cabeza y que, además de lucir hermosos, protegen del sol, el frío y demás factores externos. Te presentamos 6 los mejores para esconder la calvicie.

1. Turbante Toraway de encaje

Turbante de encaje con motivo de flores color blanco. Posee volantes en la parte posterior que cubre hasta la nuca. Debe lavarse a mano o a máquina en ciclo suave y con agua fría.

Este turbante no pica ni causa irritación. Es talla única pero se adapta a cualquier mujer gracias a su tela elástica, que además permite un ajuste perfecto en la cabeza.

2. Gorro unicolor Seven Flowers

Gorro unicolor talla única elaborado con 65% Algodón y 35% de poliéster. Disponible en más de 10 colores. No se estira ni decolora, pero es lo suficientemente flexible como para ajustarse a la cabeza cómodamente.

Este gorro cubre completamente la cabeza, lo cual protege de la resequedad y del sol. Puede usarlo para dormir o para salir a diario. Lo consigues a un costo inferior a $20.

3. Turbante de tela plisada Turban Plus

Turbante de tela plisada, que posee rebordes de costura fina y parte trasera con volantes y cinta elástica. Disponible en tela unicolor y estampada, para que escojas el que mejor se adapte a tu personalidad.

Es cómodo, suave y fácil de atar. Ideal para ocasiones que requieren un look más formal, este hermoso turbante resaltará el rostro de cualquier mujer. Tiene más de 100 reviews y lo consigues a un costo de $25.

4. Turbante de lunares de I VVEEL

Turbante de estilo vintage elaborado con dos pliegues de tela expandible. Hermosa combinación de lunares negros con fondo blanco. Es talla única, y por su material debe lavarse a mano y no meter en secadora, para evitar que se dañe o encoja.

Protege la cabeza del frío y del sol, es un regalo ideal para esas mujeres que quieren estar coquetas a pesar de la situación que atraviesan. Además, está disponible en muchos colores y estampados alegres y atrevidos. Adquiérelo a un increíble precio inferior a $10.

5. Gorra plisada Chemo de Turban Plus

Gorro suave elaborado en algodón y tejido elástico. Posee pliegues cosidos a mano y terminados con un nudo en la parte frontal. Disponible en más de 30 colores sólidos y 20 impresiones.

Su tela ligera, cómoda y transpirable no produce molestias ni calor, no sentirás que lo llevas puesto. Resulta una alternativa perfecta para las mujeres que no desean llevar peluca, pero aún así estar femeninas y coquetas.

6. Turbante largo diseñado por FocusCare

Turbante largo de tejido ligero y semitransparente combinado con tela elástica. Posee una combinación de telas y una fina cola larga, que da la sensación de cabello. Es muy elegante y coqueta para llevar en cualquier ocasión. Disponible en más de 20 modelos, unicolor y estampado.

No tendrás que pasar calor si usas este turbante, perfecto para los días de verano ya que es fresco, o para un fin de semana en el parque, porque tiene estilo. Consíguelo en Amazon por menos de $20.

