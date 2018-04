Los mejores 6 estilos de sostenes plus size para brindar soporte y comodidad

Conoce lo mejor en lencería para brindarte comodidad y soporte en todo momento.

El brasier es una pieza de vestimenta fundamental en el mundo femenino. Los sostenes para tallas plus size tienen que ser cómodos y sensuales a la vez. Por esto hemos hecho un listado de los mejores sostenes plus size que te ayudarán a mantener todo en su sitio sin problema, ni molestias y añadiendo a tu vestimenta interna un estilo más moderno y a la moda. Aquí te mostramos los 6 mejores estilos de sostenes plus size.

Este brasier está diseñado con materiales de 61% poliéster, 30% nylon y 9% elastano. Tiene un diseño novedoso que está decorado con un pequeño lazo en el centro y en las badanas de apoyo.

Este brasier de tres secciones cuenta con tazas con panel lateral, que ofrece un gran apoyo y además la parte superior es de cuello en V, en forma de inmersión, con la cual se proporciona un aspecto más ligero y favorecedor al escote.

Este sostén está diseñado con materiales de 57% poliamida, 26% elastano, 16% poliéster y 1% rayón. Cuenta con un cómodo cierre de gancho que proporciona un ajuste perfecto y tiene un diseño moderno a la moda para tallas grandes.

Este sostén cuenta con un diseño Wonderwire que lo hace especial para figuras grandes, y ofrece un aspecto elegante bajo la ropa. Además, el sostén es totalmente ajustable mediante sus correas elásticas.

Este sostén está construido con telas de 83% nylon y 17% licra. Cuenta con correas ajustables y banda sin costuras elásticas, que proporcionan un aspecto elegante debajo de la ropa.

Este sostén está diseñado para una mayor comodidad, que podrás ajustar con sus correas con gran facilidad. Además, mediante las coberturas laterales extra en el sostén, podrás alisar las protuberancias de la axila.

Este brasier favorece el apoyo y está construido con 100% poliamida y sin relleno. Cuenta con alas de doble capa con bordes elásticos para un mejor ajuste, sus tazas le dará una forma natural y elevada a los pechos.

Las copas moldeadas no agregan volumen extra a las mujeres. El detalle de encaje hace que este sea un sujetador diario funcional y atractivo. Además, le permite a este sostén ser más ligero y que respire libremente por su diseño con malla.

Este brasier cuenta con una construcción de 94% nylon, 6% licra y un ajuste perfecto con cierre de Hook and Eye. Además, tiene un elegante diseño de encaje en las copas y correas ajustables.

El sujetador push-up de encaje, está creado por la firma Smart & Sexy y está especialmente diseñado para mujer de talla plus size. Este sostén le proporcionará elegancia ya que cuenta con un diseño a la moda debajo de su ropa.

Este sostén cuenta con un forro en el marco de la copa y correa de 100% algodón. Su marco interno de la taza es de 100% nylon, la almohadilla de la correa es de 100% poliéster. Además, cuenta con con ajuste perfecto de cierre de gancho.

La suave tela rica en algodón se estira para proporcionar un ajuste impecable y es respirable para tener frescura durante todo el día. Este sostén mantendrá su cuerpo cómodo con el sistema de forro suave Cool Dri® que absorbe la humedad.

