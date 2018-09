Los mejores 6 productos para el cuidado de la higiene bucal de tu mascota

Olvídate del mal aliento de tu perro o gato con uno de estos productos.

Nuestra mascota es tan importante para nosotros como lo es cualquier familiar o amigo de toda la vida, y es que en muchas ocasiones llega a convertirse en tu único acompañante, quien más comparte contigo y quien siempre esta ahí para ti, fiel y cariñoso. Tu mascota merece el mejor de los cuidados así como el que tu le das a tu aliento, también debes darlo para tu mascota, por eso, hoy te dejamos los mejores 6 productos para el cuidado de la higiene bucal de ese amigo fiel.

1. John Paul Pet: Dispensador de toallitas húmedas

Una lata dispensadora de toallas húmedas que contiene 45 hojas de 7″x 7″. Están elaboradas con los mismos extractos naturales de la marca Paul Mitchell para las personas, poseen un pH balanceado que no irrita a tu mascota.

Toallitas húmedas que limpian con seguridad los dientes y las encías de tu mascota e imparten una agradable fragancia de menta. Ayuda a eliminar la acumulación de placa en los dientes y las manchas.

Limpiador para el cuidado del aliento de tu mascota; contenido de 236ml en spray, uso oral. El producto contiene Aloe Vera y menta con bicarbonato de sodio

Podrás eliminar la acumulación de placa y sarro de tu mascota, que es la causa del mal aliento. Un producto natural y biodegradable. Clientes de Amazon aseguran estar felices con el producto alegando que a sus mascotas les gusta el sabor y lo usan sin problemas.

Este producto cuidará la higiene bucal de tu mascota sin cepillado con solo agregar un poco en el tazón del agua para beber. El contenido es de 473ml y posee un aroma agradable y refrescante.

El mal aliento es causado por bacterias que se acumulan en la boca de tu mascota. Este removedor de placa para perros y gatos elimina esas bacterias, dejando una boca que huele limpia y permanece saludable.

Ambientador para el aliento de tu mascota en spray, contenido de 4 Oz. El uso de este producto es vía oral sin necesidad de cepillado, debe mezclar con el agua de tomar de su mascota. Contiene ingredientes naturales que no afectarán la salud del animal y le brindarán la higiene ideal y un aroma fresco.

El uso de Spray Me de TruDog para perros todos los días ayuda a refrescar la respiración mientras se controla la placa, el sarro y las bacterias. Solo un poco de este producto en el agua es todo lo que necesitas para mejorar la higiene de la boca de tu mascota.

La fórmula de Oxyfresh no tiene olor ni sabor y es perfecta para mascotas exigentes. No requiere cepillado, solo se debe aplicar directamente a la encía con un dedo o cepillo de dientes. Los ingredientes no tóxicos son seguros para todas las mascotas.

Oxyfresh Pet Gel limpia la boca de tu mascota para una mejor salud, aliento e higiene. Este gel elimina el mal aliento con un sabor que le será agradable al animal.

6. Zesty Paws: Cuidado dental para mascotas

Envase de 473ml en spray que contiene prebióticos, enzimas digestivas y Aloe Vera para reducir la apariencia de la placa y el sarro. Presenta un sabor a menta para eliminar los olores. Simplemente debe colocar unas gotas en un tazón de agua.

A diferencia de un cepillo de dientes o un enjuague bucal que hace que las mascotas se sientan incómodas, este producto es una solución 3 en 1 sin complicaciones para refrescar el aliento, aumentar la salud digestiva y ayudar a la función articular del animal.

También te puede interesar: Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos de tus hijos y mascotas.