Los mejores 7 regalos para conquistar hombres

Desde chamarras hasta relojes, aquí verás una lista que te ayudará a escoger el mejor obsequio para tu pareja.

Cuando alguien nos gusta, soñamos despiertas: cómo será nuestra vida juntos, cómo será su familia o cómo se llevará con la nuestra, y si queremos tener hijos. Hasta nos preguntamos a quién se parecerán nuestros niños. Pero, no tan rápido, hay algunos pasos antes de que todo eso pase. Uno de ellos y quizá el más bonito, es la conquista, ese periodo en el que queremos impresionar al otro, para ayudarte un poco en tu camino a la felicidad, aquí te dejamos una lista con los mejores obsequios para conquistar hombres.

Cuántas veces nos hemos dejado llevar ante un buen bolso o cinturón de piel, y qué decir de una buena chamarra. La clásica es en color negro, pero si queremos realmente impresionar, el color marrón tendría que ser la elección adecuada. Además, esta chaqueta de cuero, tiene dos bolsillos interiores que son muy útiles para guardar secretos.

Es ideal para andar en motocicleta, y el estilo vintage la hace por sí misma atractiva. Lo único con lo que se tiene que tener cuidado es al momento de escoger la talla. Pues tiene su propia tabla de medidas, por lo general, tendrás que elegir una talla que sea de 4 a 5 pulgadas más grande que tu talla. Aún así, con reviews de 4 estrellas, este producto se merece estar en la posición número uno.

Algunas críticas sobre este producto son:

¡Me encanta esta chaqueta! ¡Solo asegúrate de comprar tu talla!

Chaqueta hecha de muy alta calidad. La tabla de tallas es precisa. Mide una chaqueta que te quede bien, luego compárala con la tabla de tallas. La chamarra es mucho más elegante que lo que se muestra.

¡Asegúrate de verificar la conversión de tamaño! Estoy muy contento con el cuero marrón oscuro, con algunas luces parece casi negro. El forro es cómodo si lo usas con mangas cortas. El cuello es rígido, pero creo que funcionará si la necesito cerrar completamente cuando haga frío.

Precio: $128.99

Si ya conoces la marca Timberland sabrás que ofrece productos muy resistentes y refinados. Tiene 3 agujas de cuarzo japonés, un sistema análogo y viene en estuche de metal negro. Este reloj es muy adecuado para los aventureros que quieren explorar sitios al aire libre. La correa es de cuero marrón y el reloj es resistente al agua hasta 165 pies, es decir, para períodos cortos de natación recreativa. Sin embargo, no se recomienda para bucear.

Es un nuevo producto en Amazon pero tiene una garantía de por vida. El diseño es de estilo moderno, pero aún así mantiene un estilo clásico, tiene lo necesario para estar en nuestra lista.

Precio: $129

3. Pheromone Cologne, feromonas para hombre: Atracción fatal

Si pensabas que el hombre de tus sueños no podía ser más atractivo para ti, aquí tienes un regalo que también es un reto para ti y tus sentidos. Es bien sabido por todos los efectos que tienen las feromonas, y esta fragancia Bold Pheromone además de ser efectiva para atraer a las mujeres, huele increíble. Es una mezcla patentada de feromonas humanas, que tiene un efecto que dura 24 horas.

Ya hay más de 3,340 reseñas en Amazon con un promedio de 4.5 estrellas y es parte de la lista de “Amazon’s Choice”. Si lees las reseñas confirmarás desde una perspectiva muy personal, la efectividad de la loción, parece que un buen regalo para él y para ti.

Algunas críticas sobre este producto son:

No digo que sea un milagro que pueda hacer que una mujer te quiera, pero definitivamente puedo notar la diferencia con mi novia cuando la llevo puesta.

¡Funciona súper bien! ¡Parece que a las mujeres les encanta cómo huele!

La fragancia es genial. Fácil de rociar en pequeñas cantidades. Estaba preocupado por el tamaño de la botella, pero durará tanto como las botellas grandes de otras fragancias.

Precio: $29.90

4. Kenneth Cole REACTION, botas de diseño para hombres: Comodidad y estilo

De arriba hacia abajo, o ¿de abajo hacia arriba?, dicen por ahí que viendo los zapatos de una persona, puedes descifrarla. Imagina qué dirían estas Kenneth Cole Reaction de tu compañero. Con un diseño simple y funcional, una verdadera inspiración urbana, listas para recorrer la ciudad o para acompañarlo al trabajo.

Excelente relación calidad-precio para unas conocidas Kenneth Cole. Otro mérito es que con la compra de estos zapatos, obtienes un cupón de descuento para una segunda compra.

Algunas críticas sobre este producto son:

Son muy cómodas y elegantes, siempre me preguntan dónde las compré. Desafortunadamente, todo es sintético, pero no se nota ni en el aspecto, ni en el tacto. Sin embargo, la ventilación es muy limitada.

Bonitas botas a buen precio! ¡Un gran hallazgo!

Precio: $135

5. Collar de oración con verso de la biblia, colgante con medalla, de acero inoxidable: La fe que lo acompaña

Por el frente, unas manos orando, y palabras de la biblia, por el otro lado, unos versos de una oración. Empacado en una caja de diseño y una delicada bolsa de terciopelo negro. El dije está chapado en oro de 18 quilates y el material del que está hecho es acero inoxidable.

Un inconveniente es que se necesitan algunos cuidados como evitar que toque líquidos corrosivos y se recomienda mantenerlo lejos del agua. Sin embargo, con un promedio de 4.5 estrellas y un precio por debajo de los $15, este collar será un presente que conmoverá a tu otra mitad.

Algunas críticas sobre este producto son:

Muy feliz de tener este collar todos los días. Cuando las cosas se vuelven demasiado duras para mí, lo miro aferrándome a él y me recuerdo a mí mismo quién realmente tiene el control.

Es un hermoso collar., estoy impresionado con el tamaño y el brillo del oro. ¡Buena calidad y precio! Gran regalo.

Amo esta moneda de oración. Me hubiera encantado la cadena si fuera un poco más larga. Pero, en general, amo el producto.

Precio: $14.68

6. Auriculares Bose, con aislamiento de sonido: El ruido exterior en un segundo plano

Decir Bose, es referirse a calidad, solo basta con ver estos auriculares. Fueron diseñados para que suenen mejor, para que sean cómodos y en consecuencia, más fáciles de llevar. No importa que tanto ruido haya en el mundo, si tu chico se pone estos Bose, el sonido quedará totalmente aislado y solo estará él con su música, película o videojuego. Contiene un cable adicional, con el que es compatible con Apple, Android o Samsung.

Escogimos este producto por su adaptabilidad, calidad y reseñas. Es el regalos más caro de nuestra lista, pero si lo miras bien, verás que no tiene una sola reseña menor de 3 estrellas y tiene un promedio de 4.4 estrellas.

Algunas críticas sobre este producto son:

Me gusta la sensación de estos audifonos. Son materiales de muy alta calidad, son muy apropiados. Buen producto con alta calidad. Muy útil.

La calidad del sonido está bien. El aspecto “QuietComfort” es bastante notable. No creo que se pueda obtener otro nivel de aislamiento y silencio. Esta es una de las características por las que debes comprarlos.

Precio: $288

Esta máquina de afeitar viene con 13 accesorios, así que es un regalo muy completo. Entre ellos, contiene: una cortadora de acero de tamaño completo, cortadora de precisión de acero, cortadora de cabello de nariz y orejas, tres protectores de corte de cabello, y un cepillo de limpieza.

Una de las ventajas que más impresiona es que las cuchillas de acero se afilan mientras trabajan. Es decir, que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día, después de 2 años de uso. Por supuesto, el precio de $16.45 no pasa desapercibido, un regalo asequible que seguro conquistará a tu amado.

Algunas críticas sobre este producto son:

El precio es insuperable. Sirve mis necesidades perfectamente. Al igual que con cualquier otro, debes tener cuidado con las áreas donde la piel no está tensa.

Esta maquinilla de afeitar hace un gran trabajo, da un bonito y uniforme corte de barba. Solo tengo que cargarlo una vez cada dos semanas y no he tenido problemas para que se atasque o necesite cualquier tipo de limpieza intensa que no sea simplemente quitarle el pelo.

Precio: $16.45