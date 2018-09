Los mejores 7 tés para adelgazar

Aquí te dejamos una lista con las mejores infusiones para adelgazar de la forma menos artificial posible.

Desde gel y pastillas hasta tés para bajar de peso, en el mercado hay una gran variedad de remedios para poder quemar esa grasa que no nos gusta. Entre tantos sabores y propiedades, es difícil no perderse o no saber cuál escoger, o cuál es el mejor. Si tú también te lo preguntas, este artículo es para ti. Aquí te dejamos una lista con las mejores infusiones para adelgazar de la forma menos artificial posible.

1. Fit Tea 14 Day Detox: Ingredientes 100% a base de hierbas

Esta infusión contiene muchas hierbas naturales: té verde, estevia, piel de limón, flor de jazmín, pétalos de rosa, cilantro, trozos de piña, entre otros. Con el Fit Tea 14 Day Detox, se reducirá tu apetito por hasta 6 horas. Además, se encargará de purificar tu organismo de desechos y toxinas.

Entre las ventajas del Fit Tea 14 Day Detox, podemos decir que además es un antiestrés, es suficiente tomar una a dos tazas al día para ver resultados. Unos de sus beneficios es que la piel se pone más luminosa después de poco tiempo. Está entre los 10 productos de detox más vendidos en Amazón, y por eso es nuestro número uno.

Algunas críticas sobre este producto son:

Funciona de maravilla, es un gran supresor del apetito. Además, el olor y el sabor son muy buenos.

Lo he usado durante los últimos días y ya siento la diferencia. En este momento estoy disfrutando el producto. Lo recomiendo ☕️.

Perdí al menos una libra-medio kilo- por día, buena compra y muy recomendable.

Este té realmente funciona. Pediré más.

Precio: $24.98

2. Yogi Tea, Caramel Apple Spice: Despierta la bondad

Si lo que te preocupa es quedarte sin energía mientras haces la dieta, entonces el Yogi Tea Caramel Apple Spice es para ti. Ingredientes como jengibre, canela, clavo, pimienta negra y cardamomo nos ofrecen un té aromático que te despertará, te dará energía y a la vez te ayudará a bajar de peso.

Para la creación del Yogi Tea, se tiene una filosofía muy clara: tener alimentos que además de saludables, no estén procesados, y que sean totalmente apto para veganos. Si necesitas convencerte de este té, solo basta con ver las reseñas, el precio y las ventas que tiene. Hay más de 2,100 personas que lo han valorado y le han dado en promedio 4,5 estrellas. Por otra parte, está entre los 10 tés más vendidos en Amazon. Para tener un té más fuerte, se recomienda usar 2 bolsas de té por cada taza y tomar de 2 a 4 tazas diarias.

Algunas críticas sobre este producto son:

Me encanta el sabor y el olor, me da energía para todo el día.

Yogi es por mucho, mi té favorito de todos los tiempos.

Este es un té delicioso y delicado que disfruto todos los días, inesperadamente hizo lo que prometía: sabor, aumento de energía y disminución del apetito.

Me encanta, aunque me hubiera gustado que tuviera un poco más de sabor a manzana, canela y especias.

Precio: $6.35

3. Teami Detox Tea for Teatox & Weight Loss: Purifica el cuerpo de adentro hacia afuera

Teami Detox Tea for Teatox & Weight Loss es uno de esos tés que puedes tomar diariamente sin cansarte del sabor. Te reduce el estrés y te hace sentir bien al mismo tiempo. Además, te purifica y te ayuda a adelgazar. Este té elimina el cuerpo de toxinas no deseadas, además aumenta el metabolismo.

Sin sabores artificiales, este té es totalmente vegano. Se bebe cada dos noches, es decir, 15 bolsas duran 30 días. El Teami se ganó el tercer puesto de nuestra lista porque tiene un descuento del 31% ahora en Amazon.

Algunas críticas sobre este producto son:

Este producto es asombroso, lo he usado por 1 semana y veo buenos resultados. Como bastante sano y hago ejercicio 5 días a la semana. ¡No he tenido problemas con la hinchazón y me siento mucho mejor después de usar Teami!

Lo he ordenado varias veces y lo volveré a hacer. No solo sabe bien, sino que funciona como se describe. ¡Gracias!

Es un muy buen laxante, y es suave, aunque para mí, el sabor no es el mejor 🙂

Solo lo he bebido una vez y noté algún cambio, así que empezaré a usarlo todos los días y realmente veré qué sucede. El sabor no está nada mal. Esperaba que fuera desagradable, para ser sincero, pero sabe a menta.

Precio: $23.70

4. Premium Matcha: Calidad japonesa

El té verde que te ayudará a perder peso de forma 100% natural. Lo más interesante y divertido es que puedes usar el té Matcha en batidos, recetas para hornear, incluso para hacer deliciosos helados de té verde. Entre sus atributos, destacan que es potenciador del metabolismo, o sea, que podrás quemar más calorías fácilmente durante el día y verás resultados más inmediatos. Matcha no solo beneficia la salud física, si no el estado mental: mejora la concentración, mejora la memoria y da más energía.

La relación de calidad y precio es muy acertada. Es un té de gran tradición en japón y que llegó a occidente para quedarse. No hay mejor garantía que el conocimiento ancestral.

Algunas críticas sobre este producto son:

Delicioso. No viene endulzado ¡El empaque es genial!

Precio: $7.57

5. Colly Belly Fat Slimming Tea: Olvídate de los efectos secundarios

El té verde Colly Chlorophyll Plus Fiber Belly Fat Slimming Tea fortalece la desintoxicación natural del cuerpo, así que se eliminan toxinas y se reduce la inflamación. También reduce la inflamación de la piel, el acné, pecas y manchas oscuras. Cada caja contiene 15 bolsas, y se sugiere que se tome una taza antes de ir dormir.

A pesar de tener clorofila, el sabor no es tan penetrante como se podía esperar, incluso, se podría decir que sabe a melón. Entre las funciones estrella de este producto están que ayuda a restaurar la función hepática y estimula el proceso de producción de glóbulos rojos. Sin duda, un producto nuevo que probar después de leer todo lo que puede hacer por nosotros.

Precio: $35.00

6. Diet Tea for Men and Women 30 Tea Bags, Three Ballerina: Uno de lo más populares

Three Ballerina se puede tomar frío o caliente, en la noche o en la mañana y no contiene cafeína, tampoco tiene aditivos químicos. En cuanto a cómo tomarlo, se recomienda comenzar por pequeñas cantidades y aumentar gradualmente la cantidad.

Hay más de 450 personas que han dejado una reseña sobre este té de Three Ballerina y tiene un promedio de 3,7 estrellas. Según las recomendaciones de quienes lo han usado, es un excelente laxante, así que ten eso en cuenta cuando lo vayas a tomar.

Algunas críticas sobre este producto son:

Lo compré porque alguien más lo usaba. Por ahora lo he utilizado dos veces, y hasta este momento, me gusta. El artículo es tal como se describe.

He intentado con otros que no funcionaron tan bien. Solo asegúrate de estar en casa después de beber esto porque necesitarás un baño cerca.

¡Me encanta ! Sabe muy bien, después de tomarlo durante 3 días me siento más ligera. He estado comiendo solamente frutas y verduras frescas.

He estado usando este producto por años; no todos los días, por supuesto. Siempre obtengo excelentes resultados.

Precio: $4.20

7. Skinny Bunny Lemon PM Weight Loss Detox Tea: Listo para impulsarte

Este té es ideal para comenzar el día con un sabor a limón dulce que te mantendrá muy saludable, fuerte y reluciente. El Skinny Bunny Lemon PM Weight Loss Detox Tea contiene una fórmula probada. Los ingredientes se eligen cuidadosamente, e incluyen hierbas e infusiones exóticas de todo el planeta.

Los productos de Skinny Bunny no solo son veganos, también son kosher, libres de gluten, sin lácteos, sin soja, y lo más importante, sin organismos genéricamente modificados. Entre sus propiedades, te ayudará a mantenerte activo y al mismo tiempo a disminuir tu peso. A pesar de ser nuevo en Amazón, Skinny Bunny ya tiene un renombre en la comunidad latinoamericana.

Algunas críticas sobre este producto son:

Tiene un sabor muy suave. Te da un beneficio importante beber un té saludable, sin necesidad de edulcorante.

¡Guau! La única palabra que puedo usar para describir el sabor. Además de eso, los resultados que he visto son mejores que cualquier otra cosa que haya probado en el mercado.

El té se compone de una variedad de tés, pero tiene un sabor a limón claro muy agradable. Ideal para la noche, porque es muy relajante. Es realmente, una relajante y maravillosa taza de té por la noche.

Precio: $30.00

¿Qué te pareció la lista de tés para adelgazar? Queremos recordarte que la infusión es solo un complemento para perder esos kilos de más. Es necesario que hagas ejercicio, mantengas una dieta balanceada y te alejes de todos esos alimentos y hábitios que perjudican el bienestar de tu cuerpo.

Por último, pregunta a tu médico antes de comenzar a tomar cualquiera de estos tés, y tómalos moderadamente. Esperamos que cualquiera de ellos te ayude a conseguir todas tus metas.