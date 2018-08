Los mejores 8 productos As Seen on TV para facilitarte la limpieza en el hogar

Deja de verlos por televisión y adquiere el que más se ajuste a tus necesidades.

Los infomerciales que nos muestran por televisión son una manera de presentar al público de manera abierta productos realmente fantásticos enfocados a mejorar nuestra calidad de vida y a ayudarnos a realizar ciertas tareas diarias del hogar una forma rápida y eficiente. Si no te dio tiempo de llamar a tu operadora local, no te preocupes aquí te tenemos la lista de los mejores 8 productos “As Seen on TV” para la limpieza del hogar.

1. As Seen On TV: Mopa de Microfibras

Una mopa de última generación que cuenta con un mango ergonómico y una funda de microfibra hecha con materiales eco-amigables que te permite limpiar, secar, sacudir y encerar tus pisos e incluso puedes barrer pelo de animales. Este producto viene con dos almohadillas adicionales.

Un artículo pensado para hacer mucho más rápida y eficiente la limpieza de todo tu hogar. Esta pieza posee de 52cm de alto y te da la oportunidad de realizar una limpieza a profundidad sobre cualquier superficie.

2. As You Seen On TV: Kit para Reparar Alfombras

Un kit completo con el cual puedes reparar cualquier tipo de quemadura, rotura, mancha, agujeros, rayones o incluso hacer un mantenimiento general a las alfombras de tu casa. Este kit fabricado en los Estados Unidos incluye 2 metros de adhesivo antideslizante , una botella de limpiador, una espátula, un cepillo de microfibra y una guía ilustrada sobre mantenimiento y reparación del alfombras.

La solución ideal para mantener tus alfombras en el mejor estado. Este producto te da la oportunidad de realizar por tu cuenta reparaciones de calidad profesional.

3. As Seen On TV: Ponint N Paint

Un producto que te permite pintar por completo cualquier tipo de superficie en menos tiempo y sin la necesidad de cargar latas de pintura por toda tu casa. Este artículo tiene un diseño patentado que evita salpicaduras o goteos.

Parte importante del mantenimiento de la casa es darle ocasionalmente una capa nueva de pintura a las paredes. Este producto te permite hacerlo mucho más rápido y te garantiza paredes con un acabado profesional.

4. As Seen On TV: Tónico Holandés Multi-Propositos

Una fórmula concentrada elaborada a base de ingredientes no tóxicos con la que puedes eliminar todo tipo de suciedad, grasa, residuos de comida e incluso el óxido de tus ollas, sartenes, estufas y del horno. Este producto puede ser diluido en agua y cuenta con una presentación en spray.

Una receta elaborada en Holanda, la cual te ayuda a mantener tu cocina completamente libre de suciedad. Este producto es de fácil aplicación y también funciona para limpiar cerámica, estuco y granito.

5. As Seen On TV: Rodillo 3 en 1

Un rodillo moderno el cual está fabricado con materiales eco-amigables y es fácil de lavar; este artículo se desliza sobre cualquier superficie y trabaja eficientemente en húmedo o seco. Este modelo tiene tres posiciones de uso diferentes y puede adaptarse al mango de tu escoba o mopa.

Una pieza única, diseñada para limpiar cualquier tipo de superficie a la vez que sus posiciones le dan la capacidad de alcanzar lugares difíciles.

6. As Seen On TV: Kit de Limpiador de Pelusas Edición Limitada

Una pieza diseñado con materiales resistentes de alta calidad que posee tres accesorios con los cuales puedes retirar las pelusas de tus tuberías, secadora y muebles del hogar. Este producto incluye un cepillo con cerdas de 10 pulgadas, 36 pulgadas y un accesorio tipo aspiradora.

Un cepillo que cuenta con tres accesorios con el que puedes tener tu hogar completamente libre pelusas de manera rápida y fácil. Este producto está disponible por tan solo 20$.

7. As Seen On TV: Esponja de Microfibra

Esponjas de diseño ergonómico que cuenta con una cara compuesta por microfibras que le dan la capacidad de limpiar polvo, hongos y rayones de la pantalla de tu televisor, laptop, smartphone y otros dispositivos. Su diseño compacto le hace muy fácil de guardar.

Un producto de alta calidad con el cual puedes realizar el debido mantenimiento a todas las pantallas de tus dispositivos electrónicos. Su particular tamaño la hace que puedas llevarla contigo incluso mientras estás de viaje.

8. As Seen On TV: Invinceable Limpiador Industrial

Se trata de un limpiador con una fórmula patentada elaborada a base de ingredientes no tóxicos que te permite hacerle un mantenimiento completo a tus prendas, muebles, cocina, baños y cerámicas. Este producto está disponible en una botella de 260g con dispensador incluido.

Puede ser aplicado en muebles, ropa, cerámicas y maderas sin causar ningún tipo de daño sobre la pieza. Este moderno limpiador multiusos está disponible a un precio que se adapta a presupuestos ajustados.

