Los mejores aceites faciales para tu tipo de piel que actúan como hidratantes

Aceites naturales para el rostro.

El usar aceites faciales ayuda a que tu piel tenga una mejor barrera cutánea, tenga más humectación, incluso puede ayudarte a que tu maquillaje tenga una aplicación más uniforme, además muchos de ellos son antioxidantes y cuiden la piel de las líneas de expresión prematuras. Hay una gran lista de aceites faciales, pero no todos se deben de usar en todas las pieles; pues algunas aceites no te darán tantos beneficios como otras si tienes piel seca o grasa. Te decimos estos aceites hidratantes para el rostro y que no tapan los poros.

1. Aceite de granada: para piel grasa y mixta ayuda a la producción de colágeno

El aceite de granada es ideal para pieles grasas y mixtas, pues no deja una sensación pesada, además que no tapa tus poros. El aceite de granada es un gran antioxidante que puede protegerte de los daños del sol y de la contaminación, gracias a esto, puede aumentar la producción de colágeno en tu piel. Es un aceite hidratante, que no es sumamente ligero, pero sí aporta hidratación más en pieles grasas sin que cause acné o brotes.

Otra ventaja de esta aceite hidratante es que ayudará a que puede reducir rojeces e inflamación. Este aceite natural para el rostro, lo puedes usar tanto en la mañana o la noche.

2. Aceite de marula: pieles secas y sensibles un antioxidante con alto contenido de vitamina C

Este aceite hidratante será perfecto si tienes una piel sensible incluso si tienes rosácea o piel seca. El aceite de marula es aquel que contiene flavonoides que lo hace un antioxidante y podrá ayudarte a darte un tono parejo, hidratar y evita que tu piel se reseque, contiene un alto contenido de vitamina C. Tiene más beneficios el aceite de marula en estas pieles, porque es un aceite facial muy ligero y es suave sin llegar a ser abrasivo.

El aceite de marula también actúa como un producto para prevenir las líneas de expresión. Lo puedes usar en las noches o en las mañanas y no tiene ningún problema con combinarse con otro ingrediente activo.

3. Aceite de rosa mosqueta: pieles maduras con líneas de expresión protege de los daños y estimula la renovación celular

Para las personas que ya tienen arrugas, lo importante es darle hidratación y protección a la piel, el aceite de rosa mosqueta puede ayudarte a estimular la renovación celular por su alto contenido de vitamina A y C. Por lo que puede hidratar y prevenir que aparezcan más líneas de expresión. Además, puede ayudarte a disminuir cicatrices y puede reparar el daño solar. Lo puedes usar en las mañanas o en las noches para que la piel se regenere más rápido. También el aceite de rosa mosqueta, ayudará a desvanecer las manchas en manos, por lo que no olvides colocar unas gotas.

El aceite de rosa mosqueta, es un ingrediente que no tapa los poros y que incluso lo puedes usar en toda tu piel. El aceite de rosa mosqueta, puede ser aplicado en pieles secas, grasas, mixtas o normales.

