Los mejores aceites para suavizar las arrugas del contorno de ojos

Aceites naturales para disminuir las arrugas del contorno de ojos.

Los aceites naturales, no solo se deben de aplicar en el rostro o en la piel, también pueden funcionar como un producto para el contorno de ojos. Los aceites naturales tienen antioxidantes y agentes que tienen grandes beneficios para la piel. Te damos 3 aceites naturales para suavizar las arrugas del contorno de ojos y que se adapten a tu tipo de piel.

Este aceite natural es ideal para piel normal a mixta. Los beneficios del aceite de granada es que gracias a sus altos contenidos antioxidantes, pueden proteger y regenerar la piel por los daños del sol. Su principal función es que se encarga de rejuvenecer las células de la piel que están en la epidermis. Al aplicarse en el contorno de ojos, podrá desinflamar y ayudar a suavizar las arrugas del contorno de ojos.

Es un aceite natural que es mejor para piel normal a mixta, pues tiene una consistencia espesa. Solo necesitas muy poco producto, es un aceite que tiene una mejor absorción en estas pieles sin dejarla pesada.

Para pieles secas y sensibles que ya experimentan arrugas en el contorno de ojos, el rosa mosqueta es un aceite antienvejecimiento. El aceite de rosa mosqueta contiene vitamina A, C y E, además de otros antioxidantes que ayudan a renovar, dar elasticidad y combaten el estrés oxidativo. Ayudará a que la piel pueda renovarse y comenzar a suavizar la piel del contorno de ojos.

Este aceite natural es muy hidratante, por lo que para las pieles secas y ya con arrugas, les dará una hidratación más profunda.

Las pieles grasas también pueden usar aceites naturales. El aceite de semilla de uva es muy ligero y no tapa los poros. El aceite de pepita ayuda a estimular la producción de colágeno por su alto contenido en vitamina C. También da más elasticidad y suaviza las arrugas del contorno de ojos por tener vitamina E. Además puede aliviar inflamaciones y calmarla de rojeces. Es un aceite antiedad que sin duda no dejará la sensación pesada ni con brillo.

Es un aceite natural muy ligero que no produce comedones ni produce acné. Siempre aplica con tu dedo anular suavemente. Es un dedo que no ejerce mucha presión en la piel ideal, para aplicar en el contorno de ojos.

También te puede interesar: 3 parches de colágeno para eliminar el hinchazón y las ojeras de los ojos