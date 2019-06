Los mejores artículos para el hogar que están en liquidación en Walmart esta semana

Ahorra dinero con estos descuentos.

Esta semana Walmart tiene más de 100 artículos para el hogar en liquidación, desde utensilios para la cocina hasta juegos de comedor. Para que no pases tanto trabajo rebuscando en Walmart las mejores ofertas, aquí te presentamos un lista de los mejores artículos que están en liquidación.

La parrilla eléctrica George Foreman está en liquidación por $15.99. Con esta parrilla podrás cocinar comida saludable, ya que no necesitas utilizar mantequilla o aceite para cocinar. Además como la parrilla es inclinada, elimina hasta un 45% de la grasa que desprenden los alimentos al cocinarse. La parrilla tiene un recubrimiento antiadherente que es duradero, fácil de limpiar y mantiene una temperatura constante. Además la parrilla trae una bandeja pequeña para recolectar el exceso de grasa.

Walmart tiene en liquidación un juego de cuchillos de 23 piezas a $19.99. El juego incluye una tabla para cortar, cucharas medidoras, tijeras de cocina, tres espátulas y varios cuchillos para cortar carne, frutas y vegetales. Los cuchillos son en acero inoxidable y sus manijas son de plastico ergonómico.

Si necesitas reemplazar el microondas de tu casa, porque está viejo y no calienta muy bien. Puedes aprovechar esta oferta, ya que Walmart tiene en liquidación un microondas en acero inoxidable por $66.49. En el microondas puedes cocinar o calentar diferentes platillos como popcorn, papa, vegetales, etc. Además el microondas tiene un seguro para que los niños no utilicen el microondas.

Las licuadoras Oster son muy reconocidas por su potente motor y lo resistentes que son. En Walmart puedes encontrar una licuadora Oster por $25.00, ya que está en liquidación. La jarra de vidrio refractario Boroclass tiene una capacidad para 6 tazas y tiene una cuchilla de acero inoxidable para triturar la comida, hielo, frutas, etc. Además, esta licuadora te permite ajustar las velocidad para perfeccionar cualquier receta.

Para mantener tu casa recogida, puedes utilizar una estantería para guardar las cosas o utilizarla como decoración. En estos momentos, Walmart tiene en liquidación una estantería de cuatro tablillas por $15.99. La estantería es hecha en madera y la puedes utilizar en diferentes partes de la casa como el baño, cocina, cuarto o hasta en la sala. Puedes escoger entre diferentes colores como rojo, negro, blanco, amarillo y azul.

