Los mejores collares que debes usar según el escote

Los collares son un accesorio que buen ayudarte a lucir bella y muy elegante o por el contrario pueden dañar tu look, si no sabes escoger el más adecuado según el tipo de escote que llevas. Además, como no todos los collares tienen la misma forma o estilo debes saber como utilizarlos correctamente. Debido a esto, aquí te explico los collares que debes utilizar según el tipo de escote que tenga la camisa o el vestido.

1. Escote redondo

Si el escote de la camisa es redondo o en U, debes optar por collares que sean redondos y cortos. El collar que utilices debe ir sobre la piel, no debe tocar la camisa, para que así el look se vea más llamativo. Al utilizar un collar con este tipo de camisas, tendrás un look más elegante.

Este collar combina muy bien con camisas y vestidos que tienen un escote redondo. El collar viene en diferentes colores como rojo, verde, amarillo, negro, etc. El collar está confeccionado de resina y tiene una longitud de 17.5 pulgadas. El collar Firstmeet tiene un costo de $13.60.

2. Cuello de tortuga

Las camisas que tienen cuello de tortuga son ideales para llevar collares largos o de diferentes tamaños, ya que estos resaltan sobre la camisa. Sin embargo, debes tener cuidado con el tipo de collar que utilizas para que tu atuendo no se vea muy cargado. Inclusive, las camisas y vestidos con cuello de tortuga no siempre necesitan un collar, puesto que con unas pantallas largas también podrías complementar el look.

El collar Niumike es ideal para utilizarlo con camisas de cuello alto, para que así el collar resalte. El collar lo puedes comprar en diferentes colores como blanco, negro y amarillo. El collar es de 34.2 pulgadas de largo y tiene un costo de $13.99.

3. Escote en V

Los escotes en V se ven bien con un sinnúmero de collares. Puedes elegir collares en forma de triángulo invertido o que tengan la misma forma del escote para así llamar la atención a esta área del cuerpo. Dependiendo de la profundidad del escote pudes llevar collares mas largos o cortos.

Para los escotes en V debes optar por collares como el de Firtsmeet, que tienen la misma forma del escote. El collar está confeccionado de acrílico y tiene una longitud de 20 pulgadas. Este collar tiene un costo de $12.99 y lo puedes conseguir en Amazon en diferentes colores como: verde, azul, marrón, negro, etc.

4. Sin tirantes

Para las camisas strapless o sin tirantes puedes utilizar collares en forma de V o redondos. Lo ideal es que estos no sobrepasen el escote para que luzcan bien. No obstante, con este tipo de camisas o vestidos puedes utilizar collares de diferentes largos

El collar Coiris lo puedes utilizar con camisas o vestidos sin tirantes, ya que destacará el escote. Este collar está confeccionado de acrílico, madera y concha. Puedes comprar este collar Coiris por $13.80 y utilizarlo en eventos casuales.

