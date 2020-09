Los mejores enjuagues bucales para eliminar bacterias de tu boca y que no huela mal

Cuidado Personal

Siente y transmite un aliento saludable con estos refrescantes enjuagues bucales

La saliva es la encargada de descomponer los carbohidratos en azúcares, éstos alimentan los gérmenes que viven en la boca donde se multiplican sin descanso. Los gérmenes son la principal causa de los problemas bucales como el mal aliento, las caries, la gingivitis y la sensibilidad dental.

Según el portal Muy saludable, en nuestra boca se pueden almacenar alrededor de seiscientos tipos de bacterias, de las cuales va a depender directamente tu salud. Así, tanto el ambiente húmedo y cálido de la boca como su estructura compuesta de diferentes tipos de superficies y recovecos, esta se convierte en el espacio ideal para que las bacterias se desarrollen.

Esto puede convertirse en un verdadero problema para nuestra salud y bienestar, ya que son estas bacterias las que a la larga se acumulan y son las desencadenantes de muchas de las principales enfermedades bucales.

Una buena noticia en este punto es que estas bacterias pueden ser controladas para evitar los problemas ya señalados, y para ello solo debes seguir una excelente rutina de higiene bucal e incorporar el uso de productos como cremas dentales, hilo dental y enjuagues bucales. Estos son muy fáciles de conseguir y disponen de una amplia gama de ofertas y opciones que se adaptan fácilmente a las necesidades de cada quien.

Pensando en ello, y para que puedas asegurar una correcta higiene bucal en todo momento, aquí te mostramos los mejores enjuagues bucales disponibles para que tu boca no huela mal.

1. Enjuague bucal para aliento fresco

Se trata de un enjuague bucal que utiliza en su fórmula el poder del oxígeno para atacar las bacterias que causan el mal aliento, en la superficie de la lengua y en la parte posterior de la garganta.

Es una opción muy refrescante y que no quema tu boca, debido a que no contiene alcohol. Es ideal para que lo utilices a diario como parte de tu rutina de higiene bucal pues no te causará molestias y mantendrás una sensación de limpieza en tu boca.

2. Enjuague bucal antiséptico

Este enjuague ha sido formulado especialmente para combatir las bacterias del mal aliento en toda la boca, incluso en los dientes, la lengua y las encías. Así, proporciona protección contra los gérmenes durante las 24 horas.

Lo recomendable es que lo utilices dos veces al día, enjuagando durante treinta segundos, para así complementar tu rutina de limpieza luego del cepillado y el hilo dental. Sin duda este enjuague bucal antiséptico beneficia tu salud bucal.

3. Enjuague bucal Scope

Utiliza una tecnología innovadora que se une firmemente a los receptores de sabor de la lengua, creando una sensación de limpieza y refrescante que dura por mucho más tiempo.

Así, este refrescante enjuague se encarga de matar el 99% de los gérmenes que causan el mal aliento, mantiene tu respiración fresca y aumenta la efectividad del cepillado a diario.

4. Enjuague multiprotección y antigingivitis

Es un enjuague bucal que te ayudará a obtener y sentir una boca más saludable desde el primer día de su uso. Su fórmula no contiene alcohol y tiene la efectividad de eliminar el 99% de los gérmenes.

También es antibacteriano y reduce el sarro. Es muy efectivo para prevenir la gingivitis, refrescar tu aliento, evitar la aparición de placa y promover la salud bucal en general.

5. Enjuague bucal antibacteriano

Destacado por su doble acción, este enjuague bucal se encarga de atacar las bacterias que causan los malos olores al tiempo que proporciona un aroma agradable por sus componentes. Su fórmula no contiene alcohol ni azúcar, pero sí un neutralizante muy efectivo de olores.

Luego de cepillarte sólo debes enjuagarte para sentirte seguro y con un aliento muy fresco, su efecto es duradero, lo que te permite estar por muchas horas con una boca impecable.

