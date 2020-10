Los mejores geles faciales para la limpieza de un rostro grasoso o con tendencia acneica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todos los tipos de dermis requieren un cuidado especial, pero la piel grasa y/o con tendencia acneica necesitan productos aún más específicos. Así que para comenzar con tu rutina, nada como un gel que haga esa limpieza a profundidad y prepare a tu cutis para las cremas, sueros geles y demás para combatir eficazmente el acné y la grasa. Te mostramos 5 opciones que pueden ayudarte a comenzar con el proceso de mejorar la calidad de tu piel.

1. Bioderma, bomba de gel espumoso, limpiadora, desmaquillante y purificante de la piel para pieles mixtas a grasas:

Sébium Gel moussant (gel espumoso) limpia con suavidad y es el único gel limpiador que limita la formación de imperfecciones gracias al complejo sebocorrector Fluidactiv™ que normaliza de manera biológica la calidad del sebo. Enriquecido con principios activos purificantes, sulfato de zinc y de cobre, este producto sanea la epidermis y limita la secreción sebácea. Usar en la mañana y/o noche los 7 días de la semana.

Aplica Sébium Gel moussant (gel espumoso) sobre la piel mojada, forma espuma y después, aclara con abundante agua y seca suavemente.

2. Gel hidratante facial Clean & Clear Morning Burst con extracto de pepino y mango verde, humectante facial diario sin aceite para el cuidado de la piel propensa al acné, no graso y no comedogénico:

Un tubo de 3 onzas de Clean & Clear Morning Burst Hydrating Gel Face Moisturizer está diseñado para despertar y dejar la piel con una sensación de hidratación. Este humectante facial diario está hecho con agua, no con aceite, y presenta una mezcla única de extractos de pepino y mango verde para ayudar a reponer la piel.

La fórmula ultraligera y no grasa de este humectante en gel deja la piel con una sensación de frescura sin dejar residuos pesados. Esta crema hidratante para el acné de la mañana proporciona una ráfaga de hidratación refrescante para la piel y no es comedogénica, por lo que no obstruirá los poros. Usa este humectante sin aceite como parte de su rutina diaria de cuidado de la piel para darle un toque de humedad aplicándolo después de limpiar la piel y alisándolo uniformemente sobre el rostro.

3. Neutrogena, limpiador facial diario ultra suave hidratante para pieles sensibles, acné, eccema y rosácea, sin aceite, sin jabón, hipoalergénico y no comedogénico en crema facial:

Una botella de 12 onzas líquidas de Neutrogena Ultra Gentle Hydrating Facial Cleanser para pieles sensibles, limpia eficazmente el rostro mientras deja la piel con una sensación de hidratación y suavidad natural. Este limpiador facial cremoso extraordinariamente suave ayuda a eliminar completamente el exceso de grasa, suciedad, bacterias y maquillaje y limpia incluso la piel más seca y sensible, incluida la piel con acné, eccema o rosácea.

El lavado facial diario desarrollado por dermatólogos está formulado con ingredientes mínimos y es hipoalergénico y no comedogénico, por lo que es suave con la piel y no obstruye los poros. Este limpiador facial hidratante, clínicamente probado para ser suave con la piel sensible, no contiene aceites, jabón, fragancias ni parabenos y no contiene alérgenos ni aceites esenciales irritantes. Con su fórmula única de poliglicerina nutritiva para la piel, este limpiador facial cremoso hidratante limpia la piel y es ideal para el cuidado de la piel sensible y seca. Es una gran adición a una rutina diaria de cuidado de la piel en el hogar.

4. Vichy Normaderm, tratamiento diario para el tratamiento del acné, limpiador facial con ácido salicílico para pieles grasas:

Nuevo limpiador para pieles grasa propensas al acné, enriquecido con minerales y probióticos que eliminan la suciedad, el polvo y las partículas de contaminación desde el primer lavado. La piel se matifica al instante y se reduce el exceso de sebo durante todo el día, también reduce los puntos negros y la visibilidad de los poros.

Limpieza de origen natural, compuesta por agentes espumantes que purifican profundamente la piel sin dañarla.

5. La Roche-Posay Effaclar, jabón facial en gel medicinal contra el acné, limpiador facial con ácido salicílico para el acné y la piel grasa, adecuado para pieles sensibles:

Para pieles grasas y sensibles. El gel Effaclar purifica suavemente la piel gracias a los agentes limpiadores seleccionados que respetan la piel sensible. Ayuda a eliminar las impurezas y el exceso de sebo y a la vez deja la piel limpia y fresca, con Agua Termal de La Roche-Posay calmante y antiirritante. Además contiene ácido salicílico, tiene pH 5.5, sin jabón, sin alcohol, sin colorantes y sin parabenos.