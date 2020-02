Los mejores jabones antibacteriales para manos

Para protegerte de cualquier virus y de bacterias...

Cuando se trata de proteger tu salud y bienestar y la de tu familia, se debe usar jabón antibacteriano durante todo el día, donde quiera que estén. Y es aún más importante en estos tiempos donde están tan presente varias enfermedades, como el coronavirus.

Los jabones antibacteriales no solo matan el 99.99% de los gérmenes, sino que también pueden limitar tu exposición a bacterias y virus tanto dentro como fuera del hogar. El jabón antibacteriano contiene un componente químico dirigido contra la destrucción de bacterias. La mayoría de los jabones contienen triclosán, que es un agente antibacteriano y antifúngico. Cuando desees desinfectar tus manos, estos son algunos de los mejores productos del mercado para eliminar la suciedad, bacterias, y los gérmenes.

1. Dial Complete – Espuma antibacteriana:

Un poco de esta espuma hace mucho efecto. Es un jabón ligero y suave, hace espuma al instante y se enjuaga limpiamente. Mata el 99.99% de los gérmenes. El kit incluye cuatro botellas de 7.5 oz en fragancias variadas.

Las fragancias variadas pueden incluir arándano, bayas energéticas, té blanco, agua de manantial de pera fresca, y cítricos limpios.

2. Jabón de manos líquido antibacteriano de Softsoap:

Esta fórmula de jabón líquido antibacteriano para manos, limpia y deja la piel suave y protegida.

Está clínicamente probado que elimina el 99.9% de las bacterias (en una prueba de lavado de manos versus las siguientes bacterias dañinas comunes: s. Aureus y E. coli). Es mejor lavarse las manos con este jabón y agua limpia durante 20 segundos para mejores resultados.

3. Mrs. Meyers Clean Day – Jabón de manos Verbena de limón:

Mrs. Meyer Clean Day. Este jabón antibacteriano es bueno para el uso diario porque no reseca las manos. El jabón es ligero, refrescante, no contiene ingredientes artificiales y no se ha probado en animales de ningún tipo.

Contiene una receta especial de gel de aloe vera, aceite de oliva y una mezcla única de aceites esenciales para crear un limpiador que trabaje duro, no seque y suavice las manos ocupadas.