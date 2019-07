Los mejores jeans plus size que levantan los glúteos

Conoce los mejores jeans que están especialmente diseñados para realzar los glúteos.

¿Utilizas jeans plus size y quieres levantar tus glúteos? En este artículo te presento los mejores jeans que pueden realzar tus curvas, sobre todo tus glúteos. El truco para que los jeans te hagan ver más curvilínea es que tienen que estar entallados correctamente a tu cuerpo y deben tener talle alto.

Por otra parte, como no todos los jeans están confeccionados del mismo material debes fijarte en la etiqueta, para evitar así los jeans que están confeccionados con materiales muy rígidos como el algodón, ya que no marcarán tu figura. Del mismo modo, debes fijarte en el estilo y corte del jean. Por ejemplo, los jeans que te pueden favorecer son los: skinny, los de talle alto y los llamados bootcut que estilizan tu figura. A continuación te presento los mejores jeans plus size que puedes encontrar en Amazon.

Los jeans Riders de Lee se ajustarán a tus curvas y te levantarán los gluteos, ya que están confeccionados de 73% algodón, 25% poliéster, 2% licra. Además al tener un bordado elástico en el zona de la cintura te sentirás muy cómoda.

Para que estos jeans luzcan bien debes comprar exactamente tu talla, puesto que, si escoges una talla más pequeña estos lucirán muy rígidos y podrían hacer lucir tus glúteos planos. Por otro lado, si escoges una talla muy grande estos te harán lucir obesa. El precio de los jeans puede variar entre los $18.99 a $25.99 dependiendo del estilo y talla que escojas.

Si eres talla plus debes considerar los jeans de talle alto porque estos reducen la cintura y hacen que los glúteos se vean más tonificados y voluminosos. La ventaja de los Jeans 20 es que no son muy rígidos y tienen una costura especial para levantar los glúteos. Estos jeans tienen un precio que puede variar entre $29.98 a $32.98.

Los Jeans 20 son uno de los jeans plus size más vendidos en Amazon, puesto que muchas clientas aseguran que hace que sus glúteos se vean más redondos. En Amazon los Jeans 20 tienen una puntuación de 4.6 estrellas.

Si buscas unos jeans casuales, pero que aún así te hagan ver más voluptuosa puedes considerar los WallFlower. Estos capri jeans te pueden hacer lucir más delgada, dado que tienen una especie de faja en la cintura que mantiene todo en su lugar. Del mismo modo, el entalle que tienen en la parte de atrás hará que tus glúteos se vean más exuberantes. Los jeans WallFlower tienen un costo de $14.99 a $48.00.

Los jeans Hybrid & Co. son uno de los más vendidos en Amazon y tiene más de mil reseñas, que en promedio le brindan una puntuación de más de cuatro estrellas. Estos jeans son muy populares porque sin importar la talla que seas te ayudan a estilizar la figura y levantar los glúteos. Inclusive al estar hechos de poliéster y licra son muy cómodos y se ajustan a tus curvas fácilmente.

El pantalón tiene 6 costuras especiales en la parte trasera que hacen que los glúteos se levanten y se vean más prominentes. Los jeans Hybrid & Co. tienen un precio de $29.99 a $33.99 y los puedes comprar en varios colores como rosa, amarillo, violeta, etc.

