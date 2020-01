Los mejores modelos de celulares por menos de $600 para usar nueva tecnología en este 2020

¡Los mejores celulares de este año!

¿Buscas un modelo de celular para reemplazar el tuyo que combine funcionalidad y un buen precio? Entonces, estás en el lugar indicado, en esta guía te mostraremos 4 modelos que destacan por su calidad y todos debajo de los $600. Conoce los mejores celulares de Amazon a continuación.

1. OnePlus 6T

La marca china OnePlus está ganando importancia en el mercado de los celulares por ofrecer modelos de grandes características y precios de gama media. En su modelo 6T encontramos una gran pantalla de 6.41” con tecnología AMOLED, 8GB de RAM y una memoria interna de 128GB. En la parte trasera cuenta con 1 flash y 2 lentes de 16MP y 20MP. Este modelo funciona con el sistema operativo OxygenOS que está basado en Android Pie.

Es el modelo más económico con un precio que no supera los $450, y también es el más vendido de la lista en Amazon. Es compatible con tarjetas GSM, como AT&T o T-Mobile, pero no con CDMA. Los clientes destacan de este modelo la gran calidad de su pantalla, alta autonomía de la batería y buen funcionamiento. Además, mencionan que es un modelo Dual SIM, que funciona bien en Estados Unidos, pero que no cuenta con entrada de auriculares de 3.5mm.

2. OnePlus 7T

En OnePlus 7T encontramos la pantalla más grande de la guía, de 6.55” con tecnología AMOLED, que ofrece una gran experiencia visual. Cuneta con el sistema operativo OxygenOS, un procesador Qualcomm SnapDragon 855, 8GB de RAM y una memoria interna de 256GB, la mayor de la guía. Cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, de 48MP, 12MP y 16MP, y una cámara frontal de 16MP. Este modelo funciona con tarjetas GSM de Estados Unidos.

Con 4.6 estrellas en Amazon, es el modelo mejor valorado de la guía y tiene un precio por debajo de los $590. Aunque es el más costoso de la guía, los clientes lo valoran muy bien mencionando que es un celular con gran funcionamiento y calidad, tanto en la construcción como en su pantalla. Por sus características, puedes hacer de todo con este modelo y además los clientes afirman que tiene una muy buena relación calidad-precio.

3. Xiaomi Mi Note 10

Este es un modelo de Xiaomi, una marca que viene pisando fuerte en el mercado con modelos innovadores y de gran calidad, a un bajo precio. El celular Xiaomi Mi Note 10 tiene una gran pantalla de 6.47” con tecnología AMOLED y bordes curvos, ofreciendo la mejor experiencia visual. Destacan en este modelo sus cámaras, ya que en la parte trasera tiene 5 lentes de 108MP, 12MP, 5MP, 20MP y 2MP, siendo lo mejor de la guía. Su cámara selfie es de 32MP, tiene 6GB de RAM y 128GB de memoria interna.

Se trata del modelo más nuevo de la guía, de la marca Xiaomi y con un precio debajo de los $500 gracias a su descuento actual del 8% en Amazon. Si lo más importante es la calidad fotográfica para ti, entonces este es el modelo ideal por la gran cantidad y alta resolución que ofrece en sus lentes. Funciona con tarjetas GSM en Estados Unidos y es un modelo que no tiene muchas reviews, ya que es muy nuevo en el mercado.

4. Huawei P30

Este es un modelo de la marca Huawei, otra empresa reconocida por ofrecer celulares de calidad en una gama media de precios. En Huawei P30 encontramos una pantalla de 6.1”, que hace que sea un celular un poco más pequeño, en calidad HD. Incluye 6GB de RAM y 128GB de memoria interna, que puede ampliarse hasta 256GB con una tarjeta MicroSD o usar la función Dual SIM. En relación a sus cámaras, cuenta con 3 lentes Leica en la parte trasera de 40MP, 16MP y 8MP, y su cámara frontal es de 32MP.

Con un gran descuento del 31%, este celular Huawei tiene un precio menor a $550 y se encuentra bien valorado por clientes. En Amazon, mencionan que es un modelo de gran calidad, en cuanto a su funcionamiento, pantalla y cámaras. Es compatible únicamente con tarjetas GSM, y destacan su gran autonomía y la excelente relación precio-calidad de este celular.