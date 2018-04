Los mejores monitores de ejercicios digitales para tu rutina diaria

Visualiza tu ritmo cardíaco, calorías y más con estos monitores digitales.

Hacer ejercicio no tiene que ser aburrido y tedioso. A veces, en nuestro desespero de estar en forma creamos una rutina sin llevar un control de nuestra actividad física, lo cual puede desmotivar si no se ven resultados o avances inmediatos. Para que esto no ocurra, puedes usar un monitor digital de muñeca, los cuales te permitirán llevar un control de todo lo que hagas. Desde los más sencillos hasta algunos un poco más, te presentamos los mejores:

Reloj monitor con pantalla OLED, conexión por USB, Bluetooth 4.0, compatible con GPS en sistemas operativos Android y IOS. Correa de silicón texturizado.

Este monitor de Letscom evalúa el ritmo cardíaco, contabiliza los pasos, las calorías quemadas y los kilómetros recorridos. Con más de 1300 reviews, es una de las recomendaciones de Amazon y lo consigues por $30.

Sencillo y práctico monitor con correa de goma en colores vibrantes, pantalla pequeña con Bluetooth 4.0, compatible con sistemas Android y IOS.

Funciona como reloj, podómetro, contador de calorías, contador de distancia, monitor de sueño, alarma y recordatorio de llamadas. Graba la información de 7 días. Tiene un costo de $17.

Monitor de correa gruesa de diseño sofisticado con relieves de rombos. Tiene puerto USB y pantalla táctil. Bluetooth y sistema compatible con Android y IOS.

Posee podómetro, contador de pasos y de calorías. Es resistente al agua de lluvia y duchas frías. Puedes sincronizar los datos de tu entrenamiento a través de la APP por Bluetooth. Consíguelo en Amazon por $35.

Este monitor tiene una banda de silicón, pantalla táctil OLED de 0.96 pulgadas. Tiene reloj despertador con opción a vibración. Su tiempo de carga carga es de una hora y viene con correa de repuesto.

Su banda inteligente registra la frecuencia cardíaca, monitoreo de sueño, pasos, calorías y distancia. Además, permite notificaciones de llamadas, SMS, Facebook, Twitter y LinkedIn.

