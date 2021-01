Los mejores perfumes para ti o para regalar no muy caros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Siempre tenemos un perfume que es nuestro favorito y el que llevamos usando por años, pero con el tiempo salen al mercado muchísimas más opciones que valen la pena probar. Los editores de Guía de Compras hicimos la investigación por ti, para mostrarte cuáles son los mejores perfumes del momento, usando de referencia los más vendidos en Amazon, los que cuentan con mayor número de reviews, y principalmente que no son muy caros.

Explora este listado a continuación para que se te haga mucho más fácil selecionar el nuevo perfume a incluir en tu colección. ¡Y de paso, para regalar también! Aprovecha las ofertas por tiempo limitado.

1. Perfume Vera Wang Princess de Vera Wang, para mujeres:

Cuenta con sobre 21 mil reviews.

Precio anterior: US $75.00

Precio: US $25.98

Ahorras: US $49.02 (65%)

Da rienda suelta a la princesa que hay en ti. Vera Wang Princess Eau De Toilette Spray contiene una mezcla de vainilla gourmand enérgica y caprichosa de nenúfar, flor de tiara de Tahití, manzana, vainilla y ámbar. Agrega un poco de vida a tu rutina diaria y rocíalo después de ducharte, vestirte o antes de salir por la noche. También es un regalo perfecto para mostrar a las mujeres de tu vida lo especiales que son.

2. Perfume Intense para hombre, de Armaf:

Cuenta con sobre 13 mil reviews.

Precio anterior: US $49.93

Precio: US $45.99

Ahorras: US $3.94 (8%)

Intense Man de Armaf es una fragancia amaderada especiada para hombres. Club de Nuit Intense Man se lanzó en el año 2015. Viene en varios tamaños a escoger y en un set con jabón de bañoo y más.

3. Perfume de mujer Happy, de Clinique:

Cuenta con sobre 11 mil reviews.

Precio anterior: US $60.00

Precio: US $51.99

Ahorras: US $8.01 (13%)

Perfume de Clinique introducido en 1997. Notas de fragancia: un bouquet floral y cítrico. Uso recomendado: diurno. Entre sus ingredientes contiene bergamota, mora varonil, madreselva, bushflower, pomelo, musgo, fresia, limón, flor de boda hawaiana.

Al aplicar cualquier fragancia, ten en cuenta que hay varios factores que pueden afectar el olor natural de tu piel y, a su vez, la forma en que un aroma huele en ti. Por ejemplo, su estado de ánimo, nivel de estrés, edad, química corporal, dieta y medicamentos actuales pueden alterar los aromas que usa. De manera similar, factores como la piel seca o grasa pueden incluso afectar la cantidad de tiempo que durará una fragancia después de su aplicación.

4. Perfume pulverizador para hombres – Seductive Home Blue, de Guess:

Cuenta con sobre 3 mil reviews.

Precio anterior: US $24.10

Precio: US $22.94

Ahorras: US $1.16 (5%)

Este perfume está hecho de material de alta calidad, fabricado en España. Se recomienda para uso romántico, ya que su fragancia es muy seductora.