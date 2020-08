Los mejores productos de defensa y protección que debes tener si trabajas manejando Uber, Lyft u otra transportación

Equípate con todo lo necesario para enfrentar cualquier tipo de ataque...

Para la mayoría de los hombres y mujeres que trabajan manejando transportación pública, o que tienen que caminar solos después del anochecer de manera regular, es deseable alguna forma de protección. Ya sea que trabajes manejando Uber, Lyft, taxi, que regreses a tu automóvil después de una noche tarde de mandados, al pasear a tus perros, o cualquier otra situación parecida; estos productos de defensa y protección te ayudarán a reforzar tu confianza en una situación potencialmente peligrosa.

1. VIPERTEK – Arma de shock eléctrico, recargable con linterna LED:

Esta arma paralizante VIPERTEK VTS-989 es de gran impacto. Simplemente probar disparar esta unidad al aire suele ser suficiente para detener a un atacante. A medida que la brillante corriente eléctrica pulsa entre las puntas de prueba y crea un sonido eléctrico intimidante, un atacante con algún sentido se detendrá en seco. Si la vista y el sonido no lo detienen, ¡una sacudida de esta pistola aturdidora seguramente derribará a un atacante!

Cuando un atacante es tocado por la pistola eléctrica, interrumpirá el mensaje que el cerebro envía a los músculos voluntarios. Simplemente tocar a un atacante generará una descarga de alto voltaje que causará pérdida de equilibrio y control muscular, confusión y desorientación, lo que lo pondrá de rodillas y lo hará incapaz de realizar más actividades agresivas. Debido a restricciones en las leyes de algunos estados, condados y ciudades, no está disponible en varios estados.

2. Spray de pimienta Vexor Self Defense:

Con funda para mujeres y hombres, top con eje completo para liberación rápida y protección conveniente. Con este vex o spray de pimienta, puedes reforzar fácilmente tus capacidades de defensa personal sin inconvenientes ni peligros innecesarios para ti u otros. Este bote de spray de pimienta contiene 1. 8 onzas del poderoso spray. Su tamaño pequeño te permite guardarlo fácilmente en un bolso, maletín o bolsillo. También tiene una funda práctica con un clip de fijación, lo que facilita su fijación a un cinturón o bolso y es fácil de alcanzar en todo momento.

Cuenta con una tapa abatible de eje completo para una cobertura de 360 ​​grados. Este recipiente versátil se puede disparar desde cualquier ángulo, incluso al revés. Puede disparar corrientes de hasta 15 pies de distancia, y esta pequeña botella contiene aproximadamente 20 disparos. Por sí solo, este aerosol tiene una vida útil de hasta 3 años, tiempo durante el cual se puede usar a plena potencia para una mayor protección y tranquilidad. Esta fórmula patentada es resistente a la congelación, incluso en temperaturas tan bajas como -20 grados Fahrenheit. El aerosol contiene 1. 33% de capsaicinoides y no es tóxico pero es efectivo. Este potente aerosol a base de aceite causa irritación extrema de los ojos y las vías respiratorias, lo que provoca tos y lagrimeo incontrolable durante hasta 30 minutos, lo que le da suficiente tiempo para escapar. Si bien este aerosol no letal no causará daños duraderos a nadie que sea rociado, es debilitante para posibles atacantes, invasores de hogar o ladrones. Este producto puede no estar disponible para su compra en todos los estados. Debe tener 18 años o más al comprarlo.

3. Bulex Self Defense Keychain – Paquete de 2 armas de aluminio con llavero de defensa:

Llavero de autodefensa, con diseño portátil, simple y duradero. Diseñado para soportar el desgaste, es pequeño y de agarre cómodo. Tiene diseño de rosca, adecuado para la movilidad de la mano humana.