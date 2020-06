Los mejores productos para evitar la sudoración excesiva y mal olor en las axilas

Para que puedas levantar los brazos con confianza.

La sudoración excesiva y mal olor en las axilas es un problema que muchos adultos enfrentan. Esto ocurre más comúnmente cuando se está físicamente activo, o cuando cuando la temperatural ambiental está muy alta; pero también puede ocurrir por otros factores como cuando se está nervioso, ansioso o estresado.

Los cambios en la sudoración, por la transpiración excesiva, o por poca transpiración, también pueden indicar un problema de salud. Si notas que es un problema que te ocurre y se sale de lo normal, consúltalo con un médico.

También hay tratamientos caseros que generalmente pueden ayudar a controlar la sudoración y el olor corporal. Mira algunas de las opciones a continuación.

1. SweatBlock – Toallitas antitranspirantes:

Toallitas para las axilas SweatBlock, para el control del sudor. Aplica una toallita antitranspirante SweatBlock y controla la sudoración excesiva durante hasta 7 días por uso.

Con SweatBlock puedes usar cualquier color, cualquier tela, en cualquier estación o situación sin que la gente te vea sudar. SweatBlock debe aplicarse antes de acostarse en una axila limpia y seca. Por la mañana puedes ducharte, afeitarte y usar desodorante sin reducir la eficacia. Para algunos, puede producirse irritación. Para reducir las posibilidades de irritación, no apliques inmediatamente después del afeitado, o en una axila húmeda o sudorosa.

2. Certain Dri – Anti-transpirante:

Certain Dri funciona para personas con sudoración excesiva. Cierto Dri ofrece tres niveles de protección para ayudar a controlar la sudoración excesiva. Ciertos antitranspirantes clínicos Dri Prescription Strength contienen 12% de cloruro de aluminio y es uno de los antitranspirantes más fuertes y efectivos que puedes comprar sin receta. Otros antitranspirantes pueden tener complejos de aluminio en porcentajes más altos, pero no son lo mismo.

El cloruro de aluminio es el ingrediente más fuerte y más eficaz disponible y es el ingrediente activo recomendado por médicos que tratan la hiperhidrosis. Esta fórmula de Certain Dri detiene la sudoración excesiva por hasta 72 horas. Contiene un ingrediente activo fuerte que puede irritar la piel cuando se aplica incorrectamente. Es importante aplicar con moderación por la noche solo para secar completamente las axilas. No lo uses inmediatamente después de bañarte, afeitarte, o sobre la piel agrietada o irritada.

3. OTTOLIVES – Almohadillas para el sudor de las axilas:

Almohadillas de sudor que se adhieren al interior de tu ropa en lugar de adherirse directamente a tu piel, por lo que tu piel no se enrojecirá, ni irritará.

Son almohadillas de algodón de alta calidad que son muy fáciles de ajustar para adaptarse a las mangas de tu ropa siendo discretas y cómodas para hombres y mujeres. De algodón puro sin alérgenos, seguro en cada piel, absorbiendo el sudor y evitando manchas y malos olores.

¿Cómo usar?