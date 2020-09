Los mejores productos y suplementos que debes tener si sufres de diabetes

Cuídate y mantén en equilibrio los niveles de glucosa con estos eficaces productos

La diabetes es conocida como una enfermedad metabólica que suele aparecer cuando el organismo es incapaz de mantener la homeostasis de la glucosa. De manera que los hidratos de carbono que ingieres hacen que los índices glucémicos aumenten sin ningún control. Por eso es importante que tomes en cuenta los mejores productos y suplementos para que controles y mantengas estable la salud de tu metabolismo.

El portal MedlinePlus explica que existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se presenta en niños y en adultos jóvenes cuando el cuerpo no produce insulina. Y la diabetes tipo 2 que se puede desarrollar en cualquier momento de tu vida y ocurre cuando tu organismo no produce o no usa de forma adecuada la insulina.

Si eres una persona con diabetes o con riesgo de padecer esta afección debes limitar o evitar los alimentos y bebidas que contengan un alto contenido de azúcar, sodio y grasa. En cambio puedes consumir frutas y verduras ricas en proteínas magras, fibras y grasas saludables como semillas de origen vegetal.

Es importante que mantengas un control de peso estable, respetes tu plan de comidas y permanezcas activo la mayor parte de los días de la semana. También puedes incluir a tu dieta soportes nutricionales o multivitamínicos para que tu cuerpo combata la resistencia de la insulina, logre regular los niveles de glucosa y reduzca los riesgos a padecer enfermedades cardiacas.

Y para ayudarte a controlar este serio padecimiento, a continuación te mostramos algunos productos que te serán de gran ayuda en tu día a día con diabetes.

1. Kit de prueba para diabéticos

Este kit de pruebas para diabéticos recibió más de 5 mil reviews positivas de otros consumidores en Amazon. Incluye un dispositivo de punción, una batería de litio de 3 voltios, lancetas de calibre 30, 100 tiras reactivas, un estuche de transporte y un medidor de glucosa sanguíneo capaz de almacenar hasta 300 lecturas.

Lleva un óptimo registro del nivel de azúcar en tu sangre con este avanzado sistema de monitoreo, el cual es esencial para que te mantengas actualizado con tus tratamientos y seas consciente de la forma en que funciona tu cuerpo día a día. Realiza esta autoprueba antes y después de cada comida y observa resultados en tan solo cinco segundos.

2. Suplemento con hierbas naturales

Este suplemento multivitamínico para el control del azúcar en la sangre cuenta con más de 4 mil reviews positivas en Amazon. Su fórmula se basa en una mezcla de canela en polvo, hojas de plátano, raíz de regaliz, magnesio y zinc; ingredientes esenciales para restaurar la actividad metabólica normal.

Toma una cápsula diaria y combínala con una dieta saludable y alguna rutina de ejercicio varias veces a la semana. De esta manera lograrás establecer el nivel glucémico en el torrente sanguíneo, disminuir la sensación de hambre y controlar tu peso.

3. Batido nutricional para diabéticos

Es un batido especial compuesto con 180 calorías, 10 gramos de proteína y 4 gramos de fibra que ayudan al metabolismo a procesar la glucosa para que obtengas energía sana. El paquete surtido incluye 24 botellas con sabor a chocolate y vainilla.

Si consumes demasiada azúcar o alimentos con alto contenido glucémico como galletas, pasteles o pan se puede elevar la concentración de azúcar en la sangre. Así que puedes consumir este batido diario como sustituto de alguna comida o como una merienda para que controles la sensación de hambre y mantengas tu salud en general.

4. Soporte nutricional con jengibre

Este suplemento para prediabéticos y diabéticos se encuentra hecho con una mezcla única de ingredientes orgánicos entre los que destacan aloe vera, hoja de moringa, jengibre, extractos de granada y hojas de papaya. Es un producto sin lácteos ni gluten.

Si no mantienes una alimentación balanceada tu cuerpo agotará los minerales y las vitaminas que necesita para mantenerse sano. Por eso la importancia de incluir este soporte nutricional a tu dieta, ya que te ofrece un suministro de 60 días con un apoyo natural para mantengas un nivel óptimo de glucosa en el torrente sanguíneo.

