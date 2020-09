Los mejores purificadores de agua para la salud y tranquilidad de tu familia

Salud

Mantén tu salud y la de tus seres queridos con estos filtros que mejorarán la calidad del agua

El 70% del cuerpo humano está conformado por agua, es decir, dos tercios del peso corporal. La sangre, los músculos, el cerebro y los huesos contienen agua. Es por eso que es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de todo el organismo. Participa en los procesos metabólicos, regula la temperatura corporal y elimina las toxinas del cuerpo. El agua también es necesaria para la fabricación de cada célula que se encuentra en él.

Es por ello que los especialistas recomiendan beber 2 litros de agua diariamente. Esto puede ayudar a reducir problemas cardiovasculares, disminuir las enfermedades virales, mejorar el proceso digestivo e intestinal, mantiene la piel hidratada y aumenta los niveles de energía, entre otras ventajas más.

En este sentido, podemos decir que la ingesta de agua es necesaria para gozar de una buena salud. Sin embargo, no toda el agua que se encuentra en la naturaleza la podemos ingerir. Como lo señala el portal We Are Water, la contaminación del agua se debe a la sobreexplotación de los diferentes compuestos químicos y naturales que se encuentran en las capas del suelo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) beber agua contaminada puede conllevar a padecer de enfermedades como diarrea, cólera, hepatitis e infecciones. Por esa razón, es importante purificar el agua antes de consumirla.

Así que si tú y tu familia quieren gozar de una vida más tranquila y beber la cantidad de agua necesaria, te recomendamos que mires los purificadores de agua que te presentamos a continuación.

1. Purificador de agua con dispensador

Este purificador de agua tiene un tanque con una capacidad de 1 litro que rinde hasta 18 tazas de agua. Cuenta con un sistema de filtración que elimina todos compuestos químicos como cobre, mercurio, zinc y cadmio que se encuentran en el agua, mejorando así su sabor y calidad.

Su filtro podrá purificar hasta 40 galones de agua, es decir reemplazará 300 botellas de agua de 16,9 onzas. Permitiéndote ahorrar dinero y cuidar del medio ambiente.

Con este filtro tu familia y tú podrán beber agua purificada las veces que quieran. Solo necesitas verter el agua dentro del recipiente para que comience su proceso de purificación. Además, su diseño se adaptará a cualquier espacio de tu cocina o estantes de refrigeración.

2. Jarra de agua con filtro

Esta jarra transparente incorpora un filtro que reduce los agentes contaminantes que se encuentran en el agua. También elimina el olor del cloro y minerales como cobre y mercurio. Para hacer del agua un líquido puro y más apto para el consumo humano.

Su filtro tiene una duración de 2 meses por lo que podrás purificar hasta 40 galones de agua y su indicador te notificará cuando debe ser reemplazado.

Su ergonómico diseño te permite verter y rellenar en tan solo unos segundos. Podrás acomodar esta jarra dentro de tu nevera para proporcionarle agua purificada a toda tu familia.

3. Purificador automático para el grifo del agua

Este increíble purificador tiene un diseño que se instala fácilmente al grifo de agua. Su sistema de filtración elimina el plomo, cloro, flúor, mercurio y más de 70 componentes contaminantes nocivos que se podrían encontrar en el agua.

No necesitas herramientas adicionales para lograr su correcta instalación. Solo necesitas adaptarlo a tu grifo para comenzar a utilizarlo.

Ha sido desarrollado con la última tecnología de filtración que purifica de manera automática el agua contaminada. Será muy útil para que puedas beber agua más segura, ahorrar dinero y mejorar tu salud.

4. Sistema de filtración de agua potable

Este sistema de filtración avanzada incluye un filtro de doble capa que elimina más del 99,9% de los contaminantes nocivos que se encuentran en el agua, sin remover los minerales esenciales. Incluye una manguera diseñada para conectarse a la válvula de alimentación del grifo de agua.

Con este sistema disfrutarás de agua purificada las veces que lo desees. Además, su instalación es sencilla, así que no tendrás la necesidad de usar herramientas adicionales.

Te dará tranquilidad saber que toda tu familia beberá agua purificada. Cada filtro rinde hasta 1.600 galones de agua y tiene una duración de 8 meses.

También te puede interesar: 5 jarras eléctricas para calentar agua rápido y fácilmente en cualquier lugar