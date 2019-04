Los mejores 4 suplementos para aumentar la producción de colágeno en el cuerpo

Aumenta la producción de colágeno para cuidar las articulaciones.

Con la edad la producción de colágeno puede disminuir considerablemente, tu piel pierde firmeza, elasticidad, las articulaciones se pueden sensibilizar y dañar, los tendones, tejidos y ligamentos pueden doler y las caídas pueden ser muy peligrosas. La mejor manera para aumentar la producción de colágeno en el cuerpo es consumir suplementos, esto te ayudará a contrarrestar los signos de la edad y cuidar tus huesos, conoce cuáles te ayudarán.

1. Garden of Life: el mejor suplemento para incrementar el colágeno es la vitamina C

Probablemente el mejor suplemento para aumentar el colágeno es la vitamina C. Pues el colágeno necesita de vitamina C para formarse correctamente. Estos 2 activos actúan en conjunto por lo que no dudes en consumir vitamina C en cápsulas o polvo. La vitamina C cuidará de tu piel, articulaciones, tu sistema inmune y promueve la digestión saludable con probióticos vivos y enzimas.

La vitamina C se debe de consumir después de que consumas alimentos y de preferencia por las mañanas. Puedes consumir en conjunto vitamina C y colágeno hidrolizado.

2. Carlson: el magnesio, cuida los huesos y evita el estrés

El magnesio ayuda a reforzar el sistema nervioso muscular, la salud de los huesos, evita la fatiga y cansancio, puede disminuir el dolor de las articulaciones. Es ideal consumirlo si comienzas a tener dolor en los huesos y articulaciones. El magnesio ayuda a que aumentar el colágeno para que tu organismo se mantenga saludable.

Si consumes colágeno en polvo ayudará a que tu huesos estén más fuertes que nunca. El magnesio ayudará a que no tengas tensión y te puedas relajar sin sentirte agotado en tus actividades.

3. NaturaLife Labs: el ajo, un ingrediente natural para incrementar el colágeno en el cuerpo

El ajo ayuda mucho a la producción del colágeno, y evita que se mantenga por más tiempo en tu cuerpo. Por si solo ayuda a eliminar el dolor en las articulaciones y repara los tejidos. Una gran solución para consumirlo sin dejar olor, es por medio de cápsulas. El ajo ayuda a equilibrar los niveles del colesterol, es un gran antioxidante y cuida el sistema inmune.

Este suplemento lo debe de tomar después de consumir alimentos, puede que los primeros días repitas el sabor, pero en cuestión de días esa sensación desaparecerá.

4. Megared: 2 aceites que ayudan a cuidar el corazón y darte más colágeno

Los ácidos grasos ayudan mucho a que se pueda mejorar la formación de colágeno en el organismo. Este suplemento tiene omega 3 y aceite de krill, los 2 son perfectos para cuidar los niveles del colesterol, cuidar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación articular. Notarás mejoras en tus piel, huesos y hasta en tu vista.

Este suplemento te ayudará a tener más colágeno en tu cuerpo, lo puedes consumir a partir de tus 30 años que es cuando la producción comienza a disminuir. Consume una cápsula diaria y siempre tenlas alejadas de la luz solar.

