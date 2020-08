Los mejores tintes de cabello si lo tienes oscuro que cubren bien las canas sin maltratarlo

¡Logra tener un cabello de salón, pero por ti misma!

Como parte de nuestro nuevo normal, nos toca a muchas de nosotras pintarnos o teñirnos el cabello por nosotras mismas en casa. Las que tienen canas y tienen el cabello oscuro, sufren aún más ya que solo en pocas semanas se va notando el crecimiento.

Los tintes sin amoniaco para el cabello son cada vez más populares por ser una alternativa mejor a los que contienen químicos fuertes como el peroxido, parabenos, acetato, etc. Si te urge pintarte el cabello, pero necesitas un tinte en tu cabello oscuro que no lo maltrate, y que cubra bien tus canas, no te preocupes… A continuación verás una lista de opciones a elegir para salir de este problema.

1. Tinte Naturtint sin amoniaco vegetal:

Enriquecido con extractos y aceites de plantas y semillas, el color permanente para el cabello Naturtint proporciona todo lo que necesitas para colorear, nutrir y proteger tu cabello y cuero cabelludo en un tratamiento completo. Probado por dermatólogos para garantizar que sea suave para el cabello y el cuero cabelludo. Los ingredientes vegetales de origen natural de Naturtint brindan una hidratación profunda y suavidad con resultados de apariencia natural. La fórmula sin amoníaco elimina los olores fuertes y no contiene fragancias artificiales, gluten, parabenos, resorcinol o metales pesados. ¡Naturtint es vegano y libre de crueldad animal!

Una caja suele ser suficiente para el cabello hasta los hombros. Si tu cabello es más largo que los hombros, te recomendamos que uses 2 cajas. Box contiene todo lo que necesitas para colorear, nutrir, proteger y cuidar tu cabello y cuero cabelludo en un tratamiento completo.

2. Tinte L’Oreal Paris Casting Creme Gloss, Dark Chocolate, sin amonia:

Tinte que protege el cuero cabelludo, dejándo el pelo suave, y cubriendo las canas por completo. La serie Paris de L’Oreal es una de las más populares de la marca ya que cuenta con una calidad que cuida el cabello como ningún otro tinte.

Perdura por semanas, manteniéndo el pelo con brillo y sin frizz. Puedes elegir entre otros colores disponibles como el negro, castaño, miel, rubio, caoba, entre muchos más.

3. Tinte marca Llongueras Optima, sin amonia:

Los productos Llongueras Beauty están pensados para cuidarte, mimarte y sentirte bella todos los días del año. Se destacan por cubrir prácticamente el total de las canas y por su duración de color que se puede llegar a extender hasta 7 semanas dependiendo de los lavados.

Es una opción económica de tintes sin amoniaco con una gama de colores disponibles como: castaño claro, marrón almendra, castaño claro dorado, castaño oscuro, chocolate, cobrizo, negro, rojo, rubio claro, entre otros.