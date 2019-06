Los mejores vestidos de novia para mujeres plus size

No es necesario hacer dietas extremas para lucir bella el día de tu boda.

No te dejes intimidar por las modelos talla 0 en trajes de novia, ya que tu también puedes lucir espectacular el día de tu boda. Recuerda que no importa la talla o el tipo de cuerpo que tengas puedes encontrar un vestido que te favorezca y destaque tus mejores atributos.

Si eres talla plus debes buscar vestidos que tengan un estilo sencillo, es decir que no se excedan con el uso de encajes, bordados, volantes, etc. Ya que si el vestido tiene demasiada pedrería o bordados estos crearán más volumen y podrían hacerte lucir muy cargada. Además, puedes optar por vestidos sueltos, que no sean muy entallados, para que así puedas disimular mejor las áreas que no te favorecen. Para que la búsqueda no se convierta en una pesadilla, aquí comparto los mejores vestidos de novia plus size que puedes conseguir en Amazon.

El vestido WuliDress es ideal si tienes unos hombros anchos, ya que el vestido tiene un escote en V que te ayudará a verte más estilizada. Del mismo modo, si tienes unos brazos anchos las mangas de ¾ te favorecerán. Por otro lado, los encajes del vestido brindan un look muy sofisticado y seductor, que puedes complementar con un velo sencillo. El precio del vestido puede variar entre los $169.00 a $209.00.

Si quieres un vestido de novia corto, puedes considerar el traje Kiyonna. Aunque el vestido es corto, es muy elegante al tener encajes de flores. El vestido tiene un escote en V y mangas de ¾ para que luzcas un torso más esbelto. Del mismo modo, el traje se entalla en el torso lo suficiente para destacar un cintura más pequeña. Puedes comprar este traje por $198.

El encaje con pedrería que tiene el traje Dazzle en la parte superior lo hacen ver muy elegante y femenino. Al este traje tener un escote en V con encaje y tul en la parte de abajo, este descará tu busto y disimulará la barriga. El traje tiene un escote en V en la espalda y una pequeña cola en tul que estiliza tu figura y le da un toque de glamour. El traje Dazzle tiene un precio muy económico que puede variar entre $54.00 a $68.00.

