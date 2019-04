Los peligros de “compre ahora y pague después”

Estas ofertas de financiamiento son muy atractivas, pero conozca porque debe tener cuidado.

Muchas tiendas ofrecen programas de financiamiento muy atractivos como el “compre ahora y pague después”, sin embargo, antes de aceptar estas ofertas debe analizar bien si le convienen o no. Ya que al final podría pagar más de lo que cuesta el artículo o simplemente podría ser más conveniente saldar la cuenta al momento, que esperar unos meses.

Mayormente estas ofertas de financiamiento de “compre ahora y pague después” las promocionan las mueblerías, concesionarios de autos y tiendas que venden electrodomésticos, puesto que el costo de los productos pueden ser muy costosos y muchas personas no pueden pagar al contado.

No obstante si usted, desea comprar una lavadora o nevera debe primero comparar los precios que ofrecen las tiendas y escoger el que más le convenga. Si la tienda le ofrece “compre ahora y pague después” debe conocer:

Los intereses que tendrá que pagar ¿Cuándo deberá comenzar a pagar? ¿Cuánto dinero tendrá que pagar mensualmente?

Recuerde que cuando usted acepta este tipo de ofertas, usted tendrá una deuda que pagar a plazos o si lo prefiere en un solo pago. Del mismo modo, es común que este tipo de ofertas tengan intereses luego de los 6 o 12 meses de realizar la compra. Debido a esto, debe analizar el programa de financiamiento para que no se endeude innecesariamente.

Si usted va a utilizar los programas de financiamiento de “compre ahora y pague después” asegúrese de que el programa ofrezca los primeros 6 a 12 meses sin intereses o mejor aún que no tenga que pagar intereses. Una buena estrategia para saldar la deuda, sería ahorrar y pagar el dinero que adeuda antes de que la tienda comience a cobrarle los intereses, para que así no tenga que pagar demás. Debe saber que usted puede saldar la cuenta en cualquier momento y no tiene que esperar una cierta cantidad de meses para comenzar a hacer los pagos correspondientes.

Algunas tiendas que ofrecen programas de finciamiento sin intereses son:

Si estás buscando amueblar tu casa o renovar tu sala, Ashley Homestore ofrece varios programas de financiamiento en los cuales puedes comprar ahora y pagar después. Si tienes la tarjeta de crédito, Ashley Advantage, puedes realizar una compra y obtener un financiamiento por 6 o 12 meses. Si pagas la deuda en un solo pago antes de los 6 o 12 meses no tendrás que pagar intereses.

Overstock también ofrece un programa de financiamiento, en el cual puedes comprar ahora y pagar después. Con Overstock no tendrás que pagar intereses si pagas el saldo completamente antes de los 6 meses de haber realizado la compra. Para poder obtener el programa de financiamiento debes realizar una compra de más de $250 y pasar una aprobación de crédito.

