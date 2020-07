Los productos de Garnier Whole Blends que no deben faltar en tu rutina de cuidado del cabello

La salud de tu cabello es reflejo del cuidado que le das...

Nuestro cuidado del cabello es uno que debemos tomarlo con mucha seriedad y no se puede dejar en manos de cualquiera. Nuestro cabello es nuestra identidad, y el reflejo de cómo nos cuidamos. Es por ello que es muy importante utilizar productos que compartan esta misma filosofía, y algunos de ellos lo son los productos Garnier.

Garnier ahora está trabajando con dos nuevas expertas en estilo de vida y bienestar de Garnier Whole Blends: Andrea Minski y Rachel Quenzer. Ellas son expertas en una amplia gama de temas dentro de los espacios de estilo de vida, belleza y bienestar. Mira a continuación algunos de los productos que nos recomiendan para incluir en nuestra rutina del cuidado del cabello.

1. Garnier Whole Blends – Champú reparador y acondicionador Honey Treasures:

Esta fórmula cremosa y exuberante, florece con una deliciosa fragancia de jalea real, miel y propóleos, dando vida a su cuidado integral que fortalece el cabello y ayuda a prevenir las puntas abiertas y las roturas. Masajee sobre el cabello mojado, haga espuma y enjuague bien. Para un cuidado adicional, disfrute de su tratamiento reparador de mascarilla. El embalaje está hecho de plástico 100% reciclado postconsumo.

2. Garnier Whole Blends Honey Treasures – ​ Leave-In 10 en 1:

Además de la querida línea Honey Treasures, está el 10 en 1 Leave-In para todo tipo de cabello. Este potente remedio de reparación milagrosa funciona para sellar, proteger y restaurar incluso el cabello más frágil y dañado. El embalaje está hecho de plástico 100% reciclado postconsumo. La gelatina rica en proteínas, conocida por sus dosis concentradas de nutrientes esenciales, junto con la miel y el propóleos se combinan para crear una mezcla curativa intensiva que ofrece 10 beneficios instantáneos:

Sellar en humedad

Desenredar y suavizar

Reparar daños y prevenir puntas abiertas

Domar el encrespamiento y los volantes

Fortalece instantáneamente la fibra del cabello durante 24 horas

Restaura la suavidad del cabello quebradizo

Nutrir con humedad sin peso

Proteger contra el calor, hasta 450 ° F

Reduce el 50% de la rotura y caída del cabello

Mejora la capacidad de administración y agrega rebote flexible

3. Champú y acondicionador suavizante Garnier Whole Blends con aceite de coco y extractos de manteca de cacao:

Esta fórmula aterciopelada florece con una exótica fragancia de aceite de coco y manteca de cacao, que da vida a un cuidado saludable que nutre el cabello mientras controla el encrespamiento y los volantes. Masajee el champú alisador sobre el cabello mojado, haga espuma y enjuague bien. Siga con suavizante acondicionador. El embalaje está hecho de plástico 100% reciclado postconsumo.

4. NUEVO Garnier Whole Blends – Acondicionador sin enjuague de aceite de coco y manteca de cacao:

Mezclado con manteca de cacao y aceite de coco, el aceite de coco suavizante Whole Blends y el acondicionador sin enjuague de manteca de cacao ayudan a combatir el encrespamiento y los restos sueltos, prevenir daños y aumentar la suavidad y el brillo. Use una cantidad de un cuarto de tamaño en el cabello húmedo o seco y distribúyalo uniformemente, luego séquelo y peine de manera normal. Formulado con ingredientes de origen sostenible, el acondicionador sin enjuague de aceite de coco y manteca de cacao Whole Blends no contiene parabenos y el embalaje está hecho de plástico 100% reciclado postconsumo. La colección completa incluye champú suavizante, acondicionador, aceite y acondicionador sin enjuague.

5. NUEVO Garnier Whole Blends Nutrición de leche de almendras y extracto de agave:

Mezclado con leche de almendras naturalmente nutritiva para hidratación y extracto de agave para suavidad y brillo, Whole Blends Almond Milk Nurture ofrece hasta dos veces más humedad y dos veces menos peso, dejando el cabello hidratado y nutrido con un brillo suave y saludable. Formulado con ingredientes de origen sostenible, Whole Blends Almond Milk Nurture no contiene parabenos y el embalaje está hecho de 94% de plástico reciclado postconsumo.

6. Champú y acondicionador refrescante Garnier Whole Blends, agua de coco y aloe vera:

Whole Blends está reintroduciendo el champú y acondicionador refrescante infundido con agua de coco hidratante y aloe vera ahora en el estándar, 12.5 oz. La fórmula a medida florece con la fragancia fresca y playera del agua de coco y el aloe vera, dando vida a un cuidado saludable y refrescante para el cabello normal. La combinación única de champú y acondicionador revela un cabello revitalizado que está hidratado e hidratado sin peso. El empaque está hecho de 94-100% de plástico reciclado postconsumo.

7. NUEVO Acondicionador humectante sin enjuague con aceites de argán y camelia:

Infundido con extractos de origen sostenible de lujoso aceite de argán marroquí y aceites de camelia del este de Asia, este tratamiento restaura el cabello opaco y sin vida con un brillo sedoso y luminoso después de cada lavar. El acondicionador hidratante marroquí de aceites de argán y camelia marroquíes de mezclas enteras no contiene parabenos y el embalaje está hecho de plástico 100% reciclado posconsumo.

La colección completa incluye champú iluminador, acondicionador , aceite y acondicionador sin enjuague.